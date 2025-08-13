Chính quyền - đoàn thể Tạo điều kiện tốt nhất để Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng hoạt động ĐNO - Chiều 13/8, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Tại buổi làm việc, Hội Cựu chiến binh thành phố cho hay hiện có 93 xã, phường (trong đó 6 xã chưa chỉ định chức danh chủ tịch, mới bố trí phụ trách), 6 tổ chức hội Khối 487. Có tổng số 2.407 chi hội. Sau hợp nhất, có tổng số 56.956 hội viên toàn thành phố.

Cơ quan Hội Cựu chiến binh thành phố (kể từ ngày 1/7) được bố trí 20 người (trong đó có 17 cán bộ, công chức và 3 hợp đồng lao động).

Thời gian qua, các cấp hội thành phố tích cực vận động các nguồn lực, tập trung “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” vượt chỉ tiêu, kết thúc và hoàn thành sớm thời gian việc xây dựng nhà “Nghĩa tình cựu chiến binh” trong 6 tháng đầu năm; thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ sinh kế, tham gia xóa nghèo, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh mong các cấp thẩm quyền thành phố quan tâm để sớm kiện toàn bộ máy tổ chức của Hội Cựu chiến binh các cấp thành phố.

Hội Cựu chiến binh thành phố cần quán triệt tư tưởng của cán bộ, hội viên trong điều kiện hiện nay, nỗ lực vượt qua giai đoạn đầu sau hợp nhất, nỗ lực khắc phục các hạn chế, khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Về công tác tổ chức, giai đoạn này cần sự ổn định, do đó các cấp hội cần chấp hành triển khai theo các quy định của Trung ương. Đối với công tác tổ chức đại hội hội cựu chiến binh các cấp thành phố cần chuẩn bị đúng quy định, tiến độ, trong đó cấp xã phải hoàn thành trước ngày 15/10, cấp thành phố trước tháng 12/2025.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực thời gian qua của Hội Cựu chiến binh thành phố, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc hiện nay của các cấp hội.

Các đại biểu tham gia buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Đối với các kiến nghị, đề xuất của cựu chiến binh thành phố, đoàn công tác tiếp thu, chỉ đạo cơ quan tham mưu sẽ tổng hợp để trình Thường trực Thành ủy xem xét, cho ý kiến để có hướng xử lý, tháo gỡ, tạo điều kiện cho Hội Cựu chiến binh thành phố hoạt động thuận lợi, hiệu quả.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng đề nghị, Hội Cựu chiến binh thành phố tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"; làm tốt công tác xây dựng hội vững mạnh, toàn diện, kiện toàn công tác tổ chức, bộ máy trước, trong và sau đại hội; làm tốt công tác tư tưởng, nắm bắt tình hình, tư tưởng, theo dõi, làm tốt công tác tuyên truyền; giữ vững bản lĩnh người lính cụ Hồ; phát huy kết quả đạt được; tiếp tục tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Các cấp hội thành phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố; chăm lo, bảo đảm đời sống hợp pháp cho hội viên; duy trì phối kết hợp với các tổ chức hội khác để tăng cường hiệu quả hoạt động hội.