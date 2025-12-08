Chính trị Tập huấn lý luận chính trị, pháp luật hè cho hơn 900 viên chức, người lao động ngành giáo dục ĐNO - Hơn 900 công chức, viên chức và người lao động các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn phường Hòa Xuân (thành phố Đà Nẵng) tham dự lớp bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị, pháp luật hè cho công chức, viên chức và người lao động ngành giáo dục và đào tạo năm 2025, tổ chức sáng 12/8.

Báo cáo viên tuyên truyền về một số nội dung cốt lõi, điểm mới trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XXIII Đảng bộ thành phố. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Đây là hoạt động do Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hòa Xuân tổ chức nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 340/KH - SGDĐT ngày 31/7/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, cập nhật kịp thời những quan điểm, chủ trương mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nội dung lý luận chính trị, pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động ngành giáo dục, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Hơn 900 công chức, viên chức và người lao động các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn phường Hòa Xuân tham dự lớp bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị, pháp luật hè. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Theo kế hoạch, các học viên được các báo cáo viên tuyên truyền về một số nội dung cốt lõi, điểm mới trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XXIII Đảng bộ thành phố; định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới, gắn với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Chương trình của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Các học viên cũng được thông tin một số nội dung tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đối mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực hiệu quả trên địa bàn thành phố; triển khai một số nội dung chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo hướng dẫn của ngành giáo dục và đào tạo, kết hợp việc trao đổi, thảo luận những vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ từ thực tiễn giảng dạy; nghe phổ biến một số nội dung của Luật Nhà giáo năm 2025; Luật Tư pháp người chưa thành niên năm 2025 và các văn bản liên quan...