Lao động - Việc làm Tập trung thành lập công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên Ngay sau khi Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam hợp nhất, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng (mới) chỉ đạo các bộ phận liên quan bắt tay ngay vào việc vận động thành lập công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Lê Văn Đại (thứ 4, bên trái sang) trao quyết định thành lập Công đoàn Công ty TNHH May mặc Apollo Đại Lộc. Ảnh: P.H

Chiều 11/8, tại Công ty TNHH Quốc tế Vina Mask (Khu công nghiệp Hòa Khánh), Liên đoàn Lao động thành phố công bố và trao quyết định kết nạp 52 đoàn viên vào tổ chức Công đoàn Việt Nam, quyết định thành lập Công đoàn cơ sở. Đồng thời chỉ định Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra công đoàn cơ sở, Chủ tịch và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Trước đó, tại Công ty TNHH May mặc Apollo Đại Lộc, trong lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở Công ty TNHH May mặc Apollo Đại Lộc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Lê Văn Đại đánh giá cao tinh thần và sự phối hợp của người lao động tại công ty, sự hỗ trợ, tạo điều kiện của lãnh đạo công ty để người lao động có thể được gia nhập vào tổ chức Công đoàn.

Liên đoàn Lao động thành phố cam kết đồng hành và hỗ trợ trong các hoạt động để công đoàn cơ sở hoạt động hiệu quả, thực sự xứng đáng với niềm tin của đoàn viên, người lao động.

Trong giai đoạn hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động mạnh đến đời sống, việc làm của người lao động; Việt Nam thực thi các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Bộ luật Lao động 2019 cho phép tổ chức đại diện khác của người lao động được ra đời, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn thành phố đứng trước những khó khăn rất lớn và lần đầu tiên có sự cạnh tranh. Vì vậy, thu hút, tập hợp và phát triển đoàn viên là nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đang quản lý địa bàn rất rộng, số lượng công nhân lao động trên địa bàn thành phố, nhất là tại các khu công nghiệp khá đông, địa bàn phân tán, khoảng cách địa lý xa. Đặc biệt, nhiều loại hình doanh nghiệp, ngành nghề đặc thù hơn, nhất là lao động khu vực phi chính thức. Trong khi đó, mô hình công đoàn xã, phường thì vẫn còn mới mẻ; ở những xã, phường chưa đủ quy mô (10 công đoàn cơ sở và 1.500 đoàn viên trở lên) thì chưa có công đoàn...

Lễ kết nạp đoàn viên và ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Quốc tế Vina Mask. Ảnh: P.H

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở không chỉ là nhiệm vụ của riêng bộ phận, cá nhân nào mà là nhiệm vụ cấp bách, yêu cầu sự vào cuộc của cả hệ thống.

Trong đó, phân công công đoàn xã, phường phụ trách địa bàn mình quản lý; các ban trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố phủ sóng đều khắp toàn thành phố để tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên.

Trước mắt, thực hiện công tác rà soát toàn bộ nguồn còn dư địa có thể phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở cả 2 địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng cũ, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, cá nhân phụ trách từng địa bàn cụ thể.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố chỉ đạo Chủ tịch Công đoàn xã, phường chủ động, tích cực tham mưu ngay cho cấp ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ địa phương để phối hợp nhịp nhàng với các cơ quan, ngành chức năng như cơ quan bảo hiểm xã hội, thuế, công an, chính quyền các xã, phường… trong việc tạo điều kiện và vận động thành lập công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên.

“Ngoài 24 xã, phường đã có công đoàn xã, phường phụ trách, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố phân công Ban Công đoàn các khu công nghiệp bám nắm địa bàn các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn để thực hiện công tác phát triển tổ chức. Địa bàn còn lại do Ban Công tác công đoàn theo dõi, tham mưu và trực tiếp vận động, tuyên truyền, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”, ông Lê Văn Đại cho biết.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố, hiện nay, nguồn phát triển công đoàn cơ sở cộng dồn của 2 địa phương sau sáp nhập là khoảng 504 doanh nghiệp có trên 20 lao động, 929 doanh nghiệp có từ 10-19 lao động và hơn 2.000 doanh nghiệp dưới 10 lao động có tham gia bảo hiểm xã hội và nguồn phát triển đoàn viên là khoảng 208.000 người lao động.

Riêng khu vực lao động phi chính thức - người lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc còn dư địa phát triển đoàn viên vào các nghiệp đoàn là khá lớn.

“Từ sau khi thực hiện công tác sáp nhập đến nay, Liên đoàn Lao động thành phố đã thành lập mới 16 công đoàn cơ sở, phát triển gần 660 đoàn viên. Với việc nhận diện được các khó khăn, thách thức; sự chỉ đạo sâu sát của Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố; trên cơ sở dư địa phát triển, từng cán bộ công đoàn sẽ nỗ lực để phấn đấu đạt chỉ tiêu do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao trong thành lập công đoàn cơ sở và phát triển hơn 51 nghìn đoàn viên”, ông Lê Văn Đại nói.