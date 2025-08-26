Thứ Ba, 26/8/2025
Lâm nghiệp

Thả một con tê tê quý hiếm về rừng tự nhiên

THÚY VÂN - TUẤN TÚ 26/08/2025 17:33

ĐNO - Sáng 26/8, trong quá trình tuần tra, Tổ bảo vệ rừng xã Trà Giáp phát hiện một con tê tê tại khoảnh 8, Tiểu khu 844 (thuộc thôn 1, xã Trà Giáp). Động vật hoang dã này nặng khoảng 1kg, còn khỏe mạnh.

z6946027785719_edec36cadaf2de5f147302246877b754.jpg
Cá thể tê tê được Tổ bảo vệ rừng xã Trà Giáp phát hiện, sau đó thả về rừng. ẢNH: THÚY VÂN

Ngay sau khi phát hiện, Tổ bảo vệ rừng kiểm tra, xác định tình trạng sức khỏe của cá thể tê tê, sau đó thả về rừng tự nhiên.

Tê tê là loài động vật hoang dã quý hiếm, thuộc nhóm IB theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ, cần được bảo vệ nghiêm ngặt và nghiêm cấm mọi hành vi săn bắt, buôn bán, vận chuyển trái phép.

[VIDEO] - Tổ tuần tra bảo vệ rừng xã Trà Giáp thả một con tê tê về lại rừng tự nhiên:

