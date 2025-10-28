Thông tin doanh nghiệp Thaco Trailers mở rộng thị trường xuất khẩu - Khẳng định thương hiệu sơ mi rơ moóc Việt Trong bối cảnh ngành logistics đang phát triển mạnh mẽ, nhu cầu về phương tiện vận tải chất lượng cao ngày càng tăng. Đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe về tải trọng, độ bền và các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế, Thaco Trailers khẳng định năng lực là nhà sản xuất sơ mi rơ moóc (SMRM) hàng đầu Việt Nam với các sản phẩm được thiết kế tối ưu, ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại, xuất khẩu sang các thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản…

Thaco Trailers - Thương hiệu sơ mi rơ moóc uy tín hàng đầu Việt Nam

Thaco Trailers là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực sản xuất sơ mi rơ moóc tại Việt Nam. Nhà máy có quy mô sản xuất lớn, công suất 30.000 sản phẩm/năm, được trang bị dây chuyền công nghệ tiên tiến, tự động hóa cao như: dây chuyền xả băng - cắt tấm, máy cắt Fiber laser, máy chấn CNC, thiết bị hàn robot tự động, dây chuyền phun bi, dây chuyền sơn nhúng ED, dây chuyền sơn tĩnh điện bột… Quy trình sản xuất khép kín, đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, QCVN 11:2024/BGTVT.

Thaco Trailers là thương hiệu sơ mi rơ moóc uy tín hàng đầu Việt Nam.

Để đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng đa dạng, Thaco Trailers đã phát triển và cung ứng 5 dòng sản phẩm sơ mi rơ moóc , được thiết kế chuyên biệt cho từng mục đích sử dụng:

- Sơ mi rơ moóc ben: Chuyên chở hàng rời, vật liệu xây dựng với hệ thống ben thủy lực vận hành mạnh mẽ, an toàn.

- Sơ mi rơ moóc xương: Giải pháp tối ưu để vận chuyển container 20, 40 và 45 feet, đặc biệt hiệu quả trên các tuyến đường dài.

- Sơ mi rơ mooc sàn: Phù hợp vận chuyển container kích thước 20, 40, 45 feet nhờ thiết kế sàn chịu lực, mặt sàn phẳng, hệ thống khóa gù linh hoạt, linh hoạt bốc dỡ hàng hóa từ nhiều hướng khác nhau.

- Sơ mi rơ moóc thùng: Bảo vệ hàng hóa an toàn, thích hợp vận chuyển các loại hàng hóa, hàng rời như pallet gạch, gỗ, nông sản...

- Sơ mi rơ moóc chuyên dụng: Bao gồm các sản phẩm được thiết kế đặc thù như: SMRM chở ô tô, SMRM bombcart (chở container trong cảng) và SMRM sàn thấp để vận chuyển máy công trình, hàng siêu trọng và container.

Mở rộng thị trường xuất khẩu - Khẳng định chất lượng của sơ mi rơ moóc thương hiệu Việt

Với chiến lược mở rộng thị trường kinh doanh, Thaco Trailers đã xuất khẩu các sản phẩm sơ mi rơ moóc sang nhiều quốc gia có tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt như: Canada, Mexico, Úc, Nhật Bản...

Vừa qua, Thaco Trailers đã hợp tác với BJM Inc. - Tập đoàn đa ngành tại Philippines hoạt động trong lĩnh vực ô tô, vận tải và logistics về việc phân phối và phát triển sản phẩm sơ mi rơ moóc tại thị trường này. Tập đoàn BJM Inc. đánh giá cao chất lượng sản phẩm, khả năng tùy chỉnh thiết kế của Thaco Trailers theo tiêu chuẩn kỹ thuật và khả năng vận hành của từng thị trường. Hai bên thống nhất đẩy mạnh quan hệ hợp tác và mở rộng mạng lưới phân phối trong giai đoạn tiếp theo, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng của thị trường Philippines.

Với Thỏa thuận hợp tác này, Thaco Trailers tiếp tục khẳng định năng lực thiết kế - sản xuất - cung ứng các dòng sơ mi rơ moóc theo yêu cầu riêng biệt của khách hàng. Thời gian tới, doanh nghiệp tập trung mở rộng thị trường xuất khẩu, gia tăng sản lượng và đa dạng hóa danh mục sản phẩm, khẳng định vị thế thương hiệu sơ mi rơ moóc xuất xứ Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Thaco Trailers hợp tác với BJM Inc. về việc phân phối và phát triển sản phẩm sơ mi rơ moóc tại thị trường Philippines.

Đẩy mạnh sản xuất và phát triển mạng lưới phân phối

Thaco Trailers không ngừng nâng cao năng lực sản xuất thông qua việc đẩy mạnh hoạt động R&D, ứng dụng công nghệ tiên tiến và tiêu chuẩn quốc tế nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Song song đó, Thaco Trailers mở rộng mạng lưới phân phối với hơn 90 showroom và đại lý ủy quyền trên toàn quốc, mang đến dịch vụ bán hàng, hậu mãi và cung ứng linh kiện chính hãng nhanh chóng, thuận tiện, góp phần mang lại giá trị tối ưu cho khách hàng và doanh nghiệp.

Thaco Trailers mở rộng mạng lưới phân phối với hơn 90 showroom và đại lý ủy quyền trên toàn quốc.

Kết luận

Với dây chuyền sản xuất hiện đại, quy trình kiểm định nghiêm ngặt và danh mục sản phẩm đáp ứng đa dạng nhu cầu vận tải, Thaco Trailers đồng hành cùng các doanh nghiệp logistics và xây dựng trong nước; đồng thời đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, góp phần đưa sơ mi rơ moóc Việt ra thế giới. Nếu doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu về các sản phẩm sơ mi rơ moóc Thaco Trailers, vui lòng liên hệ qua các thông tin dưới đây.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Sản xuất sơ mi rơ moóc và cấu kiện nặng Thaco Industries

Website: https://thacotrailers.com/

Địa chỉ: KCN Cơ khí Ô tô Chu Lai Trường Hải, xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại/Zalo (Ms. Tuyết): 0866 268 943

Email: [email protected]