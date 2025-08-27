Quốc phòng Thăm, động viên gia đình có con nhỏ bị đuối nước ĐNO - Sáng 27/8, Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đến thăm, động viên gia đình ông Trần Phước Dũng (thôn Hương Lam, xã Hòa Tiến) có con gái út không may bị đuối nước tại thôn Thạch Bồ, xã Hòa Vang.

Đại tá Nguyễn Tấn Tuân thăm hỏi, động viên gia đình. Ảnh: QUANG CƯỜNG

Ngay sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Cẩm Lệ và Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Tiến khẩn trương phối hợp các lực lượng chức năng cùng gia đình và nhân dân địa phương triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố, Đại tá Nguyễn Tấn Tuân thăm hỏi, động viên gia đình; đồng thời trao hỗ trợ 3 triệu đồng, sẻ chia khó khăn trước mắt với gia đình nạn nhân.