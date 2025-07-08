Chính trị Thẩm tra các nội dung lĩnh vực đô thị trình kỳ họp chuyên đề của HĐND thành phố Đà Nẵng ĐNO - Sáng 7/8, Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Lê Tùng Lâm chủ trì phiên họp thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực đô thị trình tại kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Đà Nẵng dự kiến tổ chức trong tháng 8/2025.

Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Lê Tùng Lâm chủ trì phiên họp. Ảnh: T. HUY

Theo đó, phiên họp thảo luận, góp ý và cho ý kiến để hoàn thiện tờ trình của UBND thành phố và dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố về quyết định đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch khu vực dọc tuyến quốc lộ 14G thuộc phân khu sinh thái phía tây, TL 1/2.000.

Các đại biểu cho ý kiến hoàn thiện tờ trình của UBND thành phố và dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố về quyết định áp dụng nghị quyết của HĐND thành phố Đà Nẵng và HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (mới) đối với các nội dung thuộc lĩnh vực đô thị.

Đơn vị tham mưu giải trình tại phiên họp. Ảnh: T. HUY

Cùng với đó, phiên họp cho ý kiến đối với báo cáo thẩm tra kinh tế - xã hội của Ban Đô thị HĐND thành phố đối với báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025; tờ trình của UBND thành phố và dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố về điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2025.

Kết luận phiên họp, Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Lê Tùng Lâm đề nghị, các đơn vị liên quan tham mưu nội dung trình tại kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) thuộc lĩnh vực đô thị cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, đánh giá tại phiên họp, hoàn thiện hồ sơ để bảo đảm nội dung, chất lượng và tiến độ để trình kỳ họp.