Kinh tế Thăng An tạo lực phát triển vùng đông (ĐNO) - Xã Thăng An (sáp nhập các xã Bình Dương, Bình Minh, Bình Đào, Bình Giang, Bình Triều) là địa bàn trọng điểm vùng đông của thành phố. Địa phương đang chú trọng cải cách hành chính và tạo động lực phát triển kinh tế để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Trung tâm hành chính công xã Thăng An phục vụ người dân chu đáo. Ảnh: QUANG VIỆT

Phục vụ nhân dân tốt hơn

Trung tâm hành chính công trực thuộc UBND xã Thăng An (TP.Đà Nẵng) có trụ sở tại thôn Nam Hà thực hiện chức năng tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Theo ghi nhận, trong 2 ngày đầu tháng 7, cán bộ, công chức Trung tâm hành chính công xã Thăng An trong trang phục chỉnh tề, luôn sẵn sàng tiếp đón công dân.

Trung tâm đảm bảo niêm yết các TTHC theo bộ TTHC mới của TP.Đà Nẵng; thực hiện tích hợp bộ TTHC bằng mã QR để thuận tiện cho người dân; tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các TTHC cho công dân vừa trực tiếp vừa trực tuyến để đảm bảo thông suốt theo nhu cầu nhân dân. Đồng thời, trung tâm tiếp nhận hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công quốc gia liên thông với các cơ quan, đơn vị để giải quyết cho công dân.

Chiều ngày 2/7, ông Nguyễn Văn Thi (thôn Lạc Câu, xã Thăng An) đến Trung tâm hành chính công xã Thăng An để chứng thực giấy khai sinh, căn cước công dân và thực hiện một số TTHC khác cho con mình. Ông Thi rất hài lòng khi nhanh chóng được nhận kết quả, đồng thời cho biết, khi đến trung tâm, ông được cán bộ tư vấn tận tình hướng dẫn đến quầy tiếp nhận hồ sơ, sau đó hồ sơ được giải quyết rất nhanh. “Tôi rất yên tâm khi được giải quyết TTHC ở xã” - ông Thi nói.

Ông Đặng Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Thăng An kiêm phụ trách Trung tâm hành chính công cho biết, từ sáng ngày 1/7 đến trưa ngày 2/7, đơn vị đã tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết 101 TTHC. Trong đó, lĩnh vực đất đai có 57 trường hợp (hướng dẫn 20, tiếp nhận 37 trường hợp); tư pháp 40 trường hợp (hướng dẫn: 20, tiếp nhận: 8, chứng thực: 12); lĩnh vực văn hóa - xã hội có 3 trường hợp đều là hướng dẫn; lĩnh vực xây dựng, công thương hướng dẫn 1 trường hợp.

Theo ông Hùng, giải quyết TTHC cho người dân khá thông suốt và mong người dân quen hơn với giải quyết hồ sơ trực tuyến. “Chúng tôi sẽ trang bị thêm máy lấy số tự động, bảng thông tin điện tử, nâng cấp đường truyền internet tốc độ cao để phục vụ, nâng cao đời sống nhân dân tốt hơn” - ông Hùng nói.

Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Ông Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch UBND xã Thăng An thông tin, ước tính tổng giá trị các ngành kinh tế trên địa bàn Thăng An năm 2025 đạt 2.357,2 tỷ đồng (giá so sánh 2010). Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020 - 2025 đạt 11,06 %/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển mạnh các ngành thương mại, dịch vụ. Cụ thể, ngành thương mại, dịch vụ chiếm tỷ trọng 43%; ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 29,3%; ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 27,7%. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã năm 2025 ước tính đạt 64,87 triệu đồng/người/năm.

Khu du lịch Vinpearl Nam Hội An tạo động lực phát triển du lịch, dịch vụ xã Thăng An. Ảnh; QUANG VIỆT



Có tuyến đường Võ Chí Công đi qua cộng thêm hệ thống giao thông được đầu tư khá hoàn thiện nên xã Thăng An có cú hích để phát triển nhanh thương mại, dịch vụ. Khu du lịch Vinpearl Nam Hội An, Bliss Nam Hội An, Hoiana thúc đẩy các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng, mua sắm, vui chơi, khám phá của du khách. Đó cũng là điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ nhà hàng, ăn uống, lưu trú phát triển. Thêm vào đó, các chợ dân sinh, các siêu thị mini, quầy tạp hóa… đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, du khách.

Ông Nguyễn Thanh Phong cho biết, xã Thăng An đang huy động các nguồn lực để tạo động lực phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Theo đó, ngoài dịch vụ, du lịch địa phương sẽ chú trọng đầu tư, phát triển chợ, trung tâm thương mại, bến xe, trạm dừng chân; xây dựng thương hiệu hải sản theo mô hình làng nghề truyền thống gắn với du lịch cộng đồng và kết nối thương hiệu hải sản với chương trình OCOP.

“Chúng tôi kêu gọi và đầu tư hạ tầng du lịch, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, đầu tư các khu nghỉ dưỡng ven biển chất lượng cao. Xã quy hoạch lại các bãi tắm hiện có nhằm đẩy mạnh các hoạt động du lịch, dịch vụ theo hướng bền vững” - ông Phong nói.