Chính trị Thành lập Đảng bộ cơ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng ĐNO - Sáng 21/8, Đảng ủy UBND thành phố công bố quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng trực thuộc Đảng ủy UBND thành phố Đà Nẵng với 122 đảng viên.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Tô Văn Hùng (thứ 6, trái sang) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại hội nghị, Đảng ủy UBND thành phố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 12 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí. Đồng chí Võ Nguyên Chương, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Tô Văn Hùng (giữa) trao quyết định chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Tô Văn Hùng chúc mừng đảng bộ cũng như các cá nhân vừa được chỉ định giữ các chức vụ. Đồng thời nhấn mạnh, tập thể Đảng bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn được thành phố giao.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, ngăn chặn sai phạm ngay từ sớm, từ xa, góp phần đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng Võ Nguyên Chương cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy UBND thành phố; khẳng định sẽ cùng tập thể đảng bộ phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời cam kết sẽ lãnh đạo đơn vị thực hiện hiệu quả các chức năng: tạo lập, phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tiếp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và triển khai các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực đất đai một cách hiệu quả, minh bạch và đúng quy định...