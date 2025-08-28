Chính quyền - đoàn thể Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND thành phố Đà Nẵng ĐNO - Chiều 28/8, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức, quyết định về việc thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND thành phố và ra mắt Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND thành phố Đà Nẵng.

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lâm thời UBND thành phố Đà Nẵng ra mắt tại hội nghị. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố đã công bố quyết định thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND thành phố Đà Nẵng trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất 2 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cũ.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND thành phố Đà Nẵng gồm 43 tổ chức đoàn và đoàn viên thuộc 2 đơn vị trước hợp nhất.

Dịp này, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố công bố quyết định về việc chỉ định Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lâm thời UBND thành phố Đà Nẵng gồm 27 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hữu Việt Cường được chỉ định giữ chức Bí thư. Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lâm thời UBND thành phố Đà Nẵng gồm 9 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra lâm thời gồm 5 đồng chí.