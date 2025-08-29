Thứ Sáu, 29/8/2025
Thành lập mới Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng

KHẢI KHIÊM 29/08/2025 08:15

Chủ tịch UBND thành phố vừa ký ban hành Quyết định số 1178/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Quản lý thị trường.

Theo quyết định trên, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở hợp nhất Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam. Đơn vị chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Công Thương; đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công Thương.

Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Công Thương chủ trì, chỉ đạo công tác bàn giao, tiếp nhận lao động, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện hoạt động và các tài liệu có liên quan giữa các đơn vị được hợp nhất; đảm bảo hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận tương ứng với thời điểm Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng chính thức hoạt động...

Sở xây dựng dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức trình UBND thành phố xem xét, quyết định ban hành theo quy định.

Thực hiện việc bổ nhiệm lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng; chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện cơ cấu lao động và số lượng cấp phó của chi cục theo đúng quy định.

