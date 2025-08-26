Quy hoạch - Đầu tư Thành lập Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng HĐND thành phố vừa ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về thông qua đề án thành lập Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng thành lập trên cơ sở sáp nhập Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam và Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng (cũ).

Đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do UBND thành phố thành lập, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, tự chủ về tài chính, không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn.

UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước và trực tiếp quản lý toàn diện hoạt động của Quỹ theo quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương và quy định pháp luật có liên quan.

Trụ sở chính của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng tại số 18 Yên Bái, phường Hải Châu. Vốn điều lệ 1.253,4 tỷ đồng.

Tổ chức bộ máy quản lý, điều hành Quỹ gồm: Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát và Ban điều hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/8/2025.