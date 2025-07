Xã hội Thành phố "4 an" Không phải ngẫu nhiên mà khi nhắc đến Đà Nẵng người ta lại nghĩ ngay đến những mỹ từ: đáng sống, thân thiện, an toàn... Đây là kết quả của cả quá trình gầy dựng và phát triển, với những quyết sách mang tính “thương hiệu”, đột phá của thành phố bên sông Hàn, trong đó phải kể đến chương trình “Thành phố 4 an”.

Cần rà soát, điều chỉnh những chính sách xây dựng “Thành phố 4 an” để áp dụng cho thành phố Đà Nẵng mới. Trong ảnh: Người dân vùng núi nhận quà từ các hội, nhóm thiện nguyện. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Định vị thương hiệu

Tiếp nối thành công của chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, ngày 13/4/2016, tại Hội nghị lần thứ 4 (mở rộng), Thành ủy Đà Nẵng thống nhất chủ trương thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”, gồm: an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội.

Mục tiêu là nâng cao chất lượng an sinh xã hội; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, đưa thành phố trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và đáng sống cho cả người dân và du khách.

Trên cơ sở đó, các đơn vị, sở ngành khẩn trương triển khai các giải pháp đột phá gắn với nhiệm vụ được giao.

Về an ninh trật tự, Công an thành phố tăng cường bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, ma túy được tập trung. Các lực lượng 911, 192 được duy trì hiệu quả, kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm pháp luật từ cơ sở. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tình hình an toàn giao thông ngày càng cải thiện. Các “điểm nóng”, “điểm đen” về giao thông dần được xóa bỏ. Hệ thống giao thông công cộng, nhất là xe buýt chất lượng cao được đầu tư, góp phần giảm ùn tắc giao thông. Việc thực thi pháp luật về an toàn giao thông, kết hợp tuyên truyền giúp thay đổi hành vi, nâng cao văn hóa tham gia giao thông của người dân.

Nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, thành phố thành lập Ban Quản lý an toàn thực phẩm, thường xuyên kiểm tra, xử lý các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là tại các tuyến đường trọng điểm phục vụ du khách, giữ vững hình ảnh thành phố du lịch.

Trong chăm lo an sinh xã hội, bên cạnh những chính sách của Trung ương, thành phố ban hành hàng loạt chính sách đặc thù về y tế, giáo dục, hỗ trợ nhà ở, tín dụng, hỗ trợ tiền điện, trợ cấp xã hội hằng tháng… để chăm lo các đối tượng khó khăn, yếu thế.

Điển hình, giai đoạn 2021 - 2025, thành phố dành hơn 1.225 tỷ đồng để triển khai các chương trình giảm nghèo, trong đó hỗ trợ xây mới 404 nhà, sửa chữa hơn 2.500 nhà cho hộ nghèo; giải ngân 226 tỷ đồng vốn vay ưu đãi cho gần 4.600 hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo phát triển kinh tế.

Thông qua các hội đoàn thể, nhiều mô hình giảm nghèo giúp hơn 8.207 hộ nghèo vươn lên. Các địa phương vận động hỗ trợ gần 5.000 lượt hộ nghèo…

Nhờ những chính sách hỗ trợ đồng bộ, kịp thời từ thành phố, 5 năm qua, gần 9.000 hộ dân trên địa bàn thành phố (trước ngày 1/7) vươn lên thoát nghèo.

Theo ông Bùi Văn Tiếng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, qua gần 10 năm thực hiện, cái được lớn nhất mà chương trình “Thành phố 4 an” mang lại chính là một cuộc sống yên ổn trên cả 4 khía cạnh: an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và an sinh xã hội cho cả người dân và du khách khi đến với Đà Nẵng. Qua đó tiếp tục khẳng định thương hiệu thành phố đáng đến, đáng sống và đáng đầu tư.

Giải pháp cho Đà Nẵng mới

Theo Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Lê Thị Tám, chương trình “Thành phố 4 an” là một chủ trương đúng đắn, đầy nhân văn và rất ý nghĩa đối với đời sống nhân dân, góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, việc kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong giai đoạn qua để tìm giải pháp cho Đà Nẵng mới là điều cần thiết.

Một góc thành phố Đà Nẵng. Ảnh minh họa: QUỐC TUẤN

Tuy nhiên, bà Lê Thị Tám cho rằng, sự chênh lệch về cơ sở hạ tầng, điều kiện kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân giữa hai địa phương trước khi sáp nhập, nhất là giữa đồng bằng và miền núi, vùng đồng bào thiểu số đặt ra nhiều khó khăn, thách thức lớn, đòi hỏi những giải pháp sát sườn, phù hợp hơn khi thực hiện “Thành phố 4 an” trong thời gian tới.

Theo ông Bùi Văn Tiếng, để chương trình “Thành phố 4 an” không chỉ khẳng định thương hiệu Đà Nẵng trước hợp nhất mà còn tiếp tục khẳng định thương hiệu Đà Nẵng sau hợp nhất, cần phải kế thừa những cách nghĩ, cách làm hiệu quả của 10 năm qua, lại vừa phải điều chỉnh cách nghĩ, cách làm phù hợp với một Đà Nẵng mới.

Theo đó, an toàn giao thông ở đường phố với xe cộ tấp nập khác với an toàn giao thông ở đường đèo núi vắng người qua lại. An ninh biên giới trên biển với an ninh biên giới trên bộ đều đòi hỏi ý thức cảnh giác cao độ, nhất là ở vùng rừng núi, biên giới.

An toàn vệ sinh thực phẩm là yếu tố quan trọng nhất đối với sức khỏe của người dân và du khách. Do vậy cần đầu tư nhân lực và điều kiện thực thi công vụ đối với Chi cục An toàn thực phẩm Đà Nẵng đang trực thuộc Sở Công Thương.

Theo ông Tiếng, về lâu dài có thể kiến nghị Trung ương để Đà Nẵng được thành lập Sở An toàn thực phẩm theo tinh thần Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội nhằm nâng cao an toàn vệ sinh thực phẩm với một thành phố đang lấy du lịch làm ngành kinh tế mũi nhọn.

Với các chính sách an sinh xã hội, cần rà soát, phân tích, đánh giá tổng thể để điều chỉnh, bổ sung, thay thế bằng những chính sách mới phù hợp với mọi người dân trên toàn thành phố, nhất là người dân vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào thiểu số, biên giới, hải đảo. Từ đó dần rút ngắn khoảng cách giữa các đối tượng, tạo ra sự đồng đều, bảo đảm công bằng xã hội, hướng đến một thành phố nhân văn, nghĩa tình.

“Thành phố 4 an” suy cho cùng đều vì lợi ích của nhân dân. Bên cạnh những chủ trương, chính sách mang tính bản lề của chính quyền, rất cần sự chung tay, đồng hành của mỗi người dân.