Xã hội Thành phố Đà Nẵng chủ động chỉ đạo các phương án phòng, chống và khắc phục thiệt hại sau mưa lũ ĐNO - Sáng 29/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các tỉnh, thành phố miền Trung gồm: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự tại điểm cầu thành phố Huế.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn; Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 dự tại điểm cầu Đà Nẵng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với một số địa phương miền Trung về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ. Ảnh: CP

Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đợt mưa lũ lịch sử đã gây ngập lụt cho 32/40 xã, phường với 35.000 hộ dân tại Huế và trên 75.000 hộ dân tại Đà Nẵng.

Các hồ chứa vận hành giảm lũ cho hạ lưu, trong đó Thủy điện A Vương đã cắt giảm gần 451 triệu m3 nước và hồ Thủy điện Sông Bung 4 cắt giảm 327 triệu m3 nước cho hạ du.

Các địa phương đã sơ tán trên 7.000 hộ dân, với trên 21.000 người tại các khu vực bị ngập lụt, nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn cho biết, thành phố Đà Nẵng chủ động ngay từ đầu, thành lập ban chỉ huy tiền phương, triển khai ứng trực tại các khu vực, đặc biệt lực lượng vũ trang trực 100% quân số. Quân khu 5 hỗ trợ nhân lực, vật lực phòng, chống bão lũ. Phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống bão lũ phát huy hiệu quả từ cơ sở đến thành phố.

Thành ủy đã chỉ đạo rất sát sao các đơn vị chủ động xử lý tình hình mưa lũ hiện tại; đồng thời chỉ đạo các phương án, giải pháp xử lý các vấn đề sau mưa lũ.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, tình trạng sạt lở đất ở Đà Nẵng diễn ra nhiều nơi; nhiều cầu, đường liên thôn, liên xã, liên tỉnh bị ngập sâu dẫn đến cô lập. Trung ương cần hỗ trợ nguồn lực để Đà Nẵng đầu tư nâng cấp đường, cầu hư hỏng. Về y tế, thành phố chủ động chuẩn bị mọi điều kiện liên quan, bảo đảm trong vòng kiểm soát.

Theo báo cáo của Chi cục Quản lý tài nguyên nước và thuỷ lợi, (Sở Nông nghiệp và Môi trường), tại các xã, phường thành phố Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to.

Tổng lượng mưa từ 1 giờ ngày 28/10 đến 1giờ ngày 29/10 ở đồng bằng phổ biến 50-120mm, vùng núi phổ biến 100-250mm. Những nơi có lượng mưa lớn hơn như Khâm Đức 307.6mm, Trà Dơn 313.8mm, Bà Nà 426.2mm. Dự báo từ sáng 29/10 đến đêm 30/10, tại các xã, phường ở thành phố Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to và dông.

Do mưa lớn nên một số xã, phường trên địa bàn thành phố bị ngập. Số hộ dân ngập do mưa lớn là 66.813 hộ. Có 10 xã bị cô lập hoàn toàn (Gò Nổi, Thượng Đức, Vu Gia, Hà Nha, Đại Lộc, Nông Sơn, Quế Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn, Phú Thuận); 29 xã, phường bị ngập nặng.

Các xã, phường đã tổ chức sơ tán 4.835 hộ/15.886 nhân khẩu. Đến nay, toàn thành phố có 6 người chết, 4 người mất tích, 19 người bị thương, 13 nhà bị sập và nhiều nhà hư hỏng; gần 2km đường hư hỏng, sạt mái taluy, đất đá gần 63.000m3.

Ngoài ra, tại phường Hội An Tây và phường Hội An Đông bị sạt lở bờ biển 3.450m, xâm thực 25-30m. Tại xã Xuân Phú, vỡ đoạn đê sông Ly Ly khoảng 20m, uy hiếp khoảng 48 hộ dân và 175 nhân khẩu.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, đây là đợt mưa lũ đặc biệt lớn ở khu vực miền Trung, nhiều nơi có lượng mưa lớn kỷ lục, chưa từng có. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, triển khai công tác phòng chống, ứng phó với mưa lũ từ sớm, từ xa, kịp thời, hiệu quả, bám sát các diễn biến tình hình.

Thủ tướng Chính phủ đã có 3 công điện chỉ đạo, giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chủ trì họp với các bộ, ngành, địa phương và đang trực tiếp đi kiểm tra, đốc thúc, chỉ đạo ứng phó với mưa lũ tại miền Trung.

Lãnh đạo thành phố bàn phương án ứng trực, phòng chống lũ. Ảnh: TRỌNG HUY

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thông tin, báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời, Thủ tướng biểu dương nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và người dân các địa phương trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thống kê, tổng hợp và cập nhật về tình hình thiệt hại sơ bộ, báo cáo ngay Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp có thẩm quyền.

Cấp ủy, chính quyền kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nhân dân, nhất là các gia đình có người chết, mất tích; thực hiện ngay các chính sách hỗ trợ tốt nhất đối với nhân dân; hỗ trợ lo hậu sự cho người không may bị thiệt mạng, cứu chữa người bị thương.

Tiếp tục tổ chức, kiên quyết di dời, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ ống; đảm bảo lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc khử trùng… cho người dân; bằng mọi biện pháp phải tiếp tế được cho người dân tại những khu vực bị ngập sâu, chia cắt, sạt lở.

Các địa phương rà soát, nếu cần phải hỗ trợ gạo, lương thực, lương khô… thì đề xuất. Quân khu 5 triển khai ngay vận chuyển tới người dân; lực lượng quân đội, công an khẩn trương triển khai tiếp tế cho người dân tại những khu vực bị ngập sâu, chia cắt.

Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, lực lượng công an điều động lực lượng, phương tiện như xuồng, cano… cho công tác phòng chống thiên tai. Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Y tế tăng cường nhân lực vào khu vực này, bảo đảm lương thực, thực phẩm, nước sạch, thuốc khử trùng cho người dân.

Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các lực lượng, Tập đoàn EVN, các doanh nghiệp viễn thông như VNPT, Viettel khẩn trương khắc phục, cung cấp điện, sóng viễn thông trở lại trong thời gian sớm nhất để đảm bảo người dân nắm được thông tin đầy đủ, kịp thời.

Thủ tướng cũng yêu cầu tính toán phương án khắc phục hậu quả, khôi phục các hoạt động ngay sau khi lũ rút, nhất là trường học và các cơ sở y tế, không để các cháu thiếu nơi học tập, không để người bệnh thiếu nơi chữa bệnh; không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, bị đói rách.

Cùng với đó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư hỗ trợ vệ sinh đường sá, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, khôi phục sản xuất ngay sau mưa lũ. Các cơ quan chức năng chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan, hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng triển khai thực hiện sớm các chính sách hỗ trợ về thuế, tín dụng, bảo hiểm… để người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai sớm phục hồi đời sống, sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng yêu cầu thống kê, đánh giá chính xác, đầy đủ thiệt hại sau mưa lũ để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Các bộ, ngành phải chủ động xử lý ngay kiến nghị của các địa phương về nhu cầu cấp bách theo thẩm quyền; vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ.