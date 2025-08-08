Xã hội Thành phố Đà Nẵng đồng hành FPT ươm mầm yêu thương cho trẻ em trường Hy Vọng ĐNO - Chiều 8/8, phát biểu tại lễ khánh thành trường Hy Vọng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh: “Đà Nẵng không chỉ là thành phố đáng sống nhất, mà còn là nơi mỗi đứa trẻ được yêu thương trọn vẹn nhất. Thành phố cam kết đồng hành FPT để trường Hy Vọng thực sự trở thành ngôi trường hạnh phúc cho các em”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: NGỌC HÀ

Dự lễ khánh thành trường Hy Vọng còn có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh. Đại sứ quán các nước, lãnh đạo các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và nhiều tổ chức, cá nhân đồng hành, học sinh, giáo viên cùng dự lễ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng chụp ảnh lưu niệm cùng giáo viên, học sinh trường Hy Vọng. Ảnh: NGỌC HÀ

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, vì tương lai thế hệ trẻ Việt Nam của Tập đoàn FPT và cá nhân ông Trương Gia Bình, người đã dành nhiều tâm huyết cho ngôi trường này; đồng thời gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo - những người bằng tình cảm thương yêu của người cha, người mẹ đã chăm sóc, dạy dỗ các em, giúp các em vượt qua nỗi đau, khó khăn vươn lên trong học tập.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng tham quan không gian trường Hy Vọng. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, việc sáng lập trường Hy Vọng là một nghĩa cử cao đẹp về truyền thống tương thân, tương ái và với mong muốn không để ai bị bỏ lại phía sau. "Từ năm học này, các em được học trong ngôi trường mới, cơ sở vật chất khang trang. Tôi hy vọng đây sẽ là mái nhà chung, tiếp thêm sức mạnh cho các em trong chặng đường phía trước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng đánh kẻng khánh thành trường Hy Vọng. Ảnh: NGỌC HÀ

Thành phố Đà Nẵng không phải là nơi các em sinh ra nhưng ở đây các em được học tập, yêu thương, đùm bọc của chính quyền, của các tổ chức, nhất là thầy cô giáo. Tôi tin rằng với kinh nghiệm trong quản lý và đào tạo toàn diện của Tập đoàn FPT, ngôi trường Hy Vọng sẽ mang đến cho các em môi trường sống, môi trường học tập tốt, an toàn.

Thành phố cam kết đồng hành FPT để trường Hy Vọng thực sự trở thành ngôi trường hạnh phúc cho các em”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nói.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng (thứ 3, từ phải sang) và Chủ tịch Hội đồng sáng lập trường Hy Vọng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT (bìa phải) cùng thầy giáo, học sinh trường Hy Vọng. Ảnh: NGỌC HÀ

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng sáng lập trường Hy Vọng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT cho biết: “Chúng tôi đặt tên trường là Hy Vọng, vì muốn nơi đây thật sự là hy vọng cho mỗi đứa trẻ.

Thông điệp chúng tôi muốn gửi gắm: đây là ngôi trường biến đau thương thành sức mạnh. Các con làm thế nào để biến nỗi đau của mình thành sức mạnh. Hãy nhìn thẳng vào nỗi đau đó. Chúng ta hãy chia sẻ cách chúng ta vượt qua, để chúng ta trở nên vô cùng mạnh mẽ...".

Trường Hy Vọng nằm trong Khu đô thị FPT Đà Nẵng, khang trang, hiện đại. Ảnh: NGỌC HÀ

Cơ sở mới của trường Hy Vọng có tổng diện tích hơn 6.500m2. Công trình gồm hai khối nhà 5 tầng: khu giảng dạy được thiết kế hiện đại, đa năng và khu nội trú khép kín với đầy đủ tiện nghi, bảo đảm chất lượng sống và học tập cho học sinh. Trường được thiết kế đảm bảo các chức năng lớp học, phòng bộ môn, thư viện, nhà đa năng, phòng chức năng (robotics, âm nhạc, bếp bánh...).

Trường Hy Vọng được sáng lập bởi FPT và Quỹ Hy Vọng từ năm 2021 với mong muốn không em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau. Đến nay, trường Hy Vọng trở thành mái nhà chung của hơn 300 học sinh đến từ 29 tỉnh, thành và 13 dân tộc trên cả nước do ảnh hưởng của Covid-19.