Quy hoạch - Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sắp có cầu đi bộ qua sông Sài Gòn ĐNO - Chiều 22/8 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood công bố lựa chọn Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng (Tập đoàn Đại Dũng) làm nhà thầu cung cấp, sản xuất và lắp đặt kết cấu thép cho dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, thuộc gói thầu xây lắp số 2.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước, biểu tượng thân thuộc, của vùng đất phương Nam, cầu đi bộ được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc độc đáo, góp phần tạo nên một biểu tượng mới cho thành phố mang tên Bác.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: PHÚC HOÀNG

Nhà thầu Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng sẽ thi công cầu chính - hạng mục quyết định đến kết cấu chịu lực chủ đạo của công trình, đòi hỏi độ bền vững, an toàn và chính xác tuyệt đối theo thiết kế. Kết cấu thép hoàn thiện sẽ là nền tảng triển khai các hạng mục tiếp theo, bảo đảm công trình về đích đúng tiến độ và đạt chất lượng cao nhất.

“Chúng tôi cam kết sẽ huy động tối đa nguồn lực, ứng dụng công nghệ tiên tiến để đảm bảo chất lượng, mỹ thuật và tiến độ thi công”, ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Dũng chia sẻ.

Ký kết hợp tác giữa Tập đoàn Đại Dũng group và Nutifood.

Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực kết cấu thép, Tập đoàn Đại Dũng ghi dấu ấn tại hơn 60 quốc gia với hàng loạt công trình quy mô như: Tòa nhà Nihonbashi - công trình xanh biểu tượng của Tokyo; Fehmarn Belt Fixed Linked - đường hầm xuyên biển dài nhất thế giới; Powerhouse Parramatta - công trình biểu tượng của Úc; Bảo tàng Misk - công trình biểu tượng của Ả Rập; Sân vận động Lusail - công trình biểu tượng của Qatar; Shiplift - hệ thống sàn nâng lớn nhất phục vụ quân đội Mỹ với công nghệ mới nhất…

Trong nước, Tập đoàn Đại Dũng là đơn vị được lựa chọn cho các dự án quy mô lớn như: Hòa Phát - nhà kho có khẩu độ vượt nhịp 170m lớn nhất Việt Nam; Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia Cổ Loa - Top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới... hay nhiều cây cầu đẹp như: Mikazuki (Đà Nẵng), Ánh Trăng Thương Cảng (Hội An), cầu số 19 (Thủ Thiêm)…

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho hay: “Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nằm ở vị trí hết sức đặc biệt ngay tại khu vực trung tâm thành phố, không chỉ là một công trình giao thông mà còn là điểm nhấn kiến trúc mới, góp phần tạo nên một không gian gắn kết cộng đồng, một điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách trải nghiệm nét đẹp của thành phố. Việc lựa chọn đơn vị có năng lực, giàu kinh nghiệm để thực hiện phần kết cấu thép, sẽ bảo đảm công trình đạt chất lượng cao, an toàn, bền vững và mang lại giá trị lâu dài”.

Công trình sẽ được hoàn thành vào năm 2026, sau một năm kể từ ngày khởi công dự án cầu đi bộ.