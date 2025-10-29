Thế giới Thành phố “xanh” Gyeongju chào đón APEC 2025 ĐNO - Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2025 vào cuối tuần này tại thành phố Gyeongju, sẽ chứng kiến ​​Hàn Quốc đóng vai trò chủ đạo trong các cuộc thảo luận về hành động khí hậu và phát triển bền vững, cũng như giới thiệu các sáng kiến xanh ​​của cả khu vực công - tư.

Khu phức hợp du lịch Bomun (Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc), nơi diễn ra các sự kiện của Hội nghị Cấp cao APEC 2025. Ảnh: Korea Times

Theo Korea Times, Hàn Quốc đi đầu trong các sáng kiến ​​nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thịnh vượng khu vực và đổi mới sáng tạo kể từ khi gia nhập APEC vào năm 1989.

Cam kết đó thể hiện rõ nét qua việc tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC 2025, với chủ đề “Xây dựng một ngày mai bền vững”. Sự kiện sẽ không sử dụng giấy tờ, đồng thời hạn chế tối đa sản phẩm dùng một lần. Các đại biểu được trao vật phẩm kỷ niệm làm từ gỗ tái chế, thu gom từ các khu rừng ở tỉnh Bắc Gyeongsang bị thiệt hại do cháy rừng hồi đầu năm nay.

Nội thất cho địa điểm tổ chức sự kiện bao gồm bàn, ghế, cả ghế sofa... làm từ cây cối bị ảnh hưởng bởi cháy rừng. KOAS, công ty sản xuất đồ nội thất, hợp tác với Cục Lâm nghiệp Hàn Quốc, tỉnh Bắc Gyeongsang và Tập đoàn Dongwha thực hiện dự án này.

Cạnh đó, Hyundai Motor giới thiệu trực tiếp công nghệ xanh của tập đoàn đến các nhà lãnh đạo toàn cầu, phản ánh vai trò của khu vực tư nhân trong thúc đẩy tính bền vững.

Trước đó, tại Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng APEC diễn ra cuối tháng 8 vừa qua tại Busan (Hàn Quốc), Hyundai Motor cung cấp tổng cộng 63 xe thân thiện với môi trường để đưa đón các quan chức APEC. Tại hội nghị cấp cao lần này, Hyundai Motor tiếp tục cung cấp 192 xe thân thiện môi trường để đưa đón các đại biểu APEC.

Ông Kim Dong-wook, Phó Chủ tịch điều hành của Hyundai Motor nói: “Bằng cách giới thiệu xe thân thiện môi trường tại địa điểm thảo luận về tương lai của năng lượng toàn cầu, chúng tôi hy vọng có thể chia sẻ tầm nhìn về tính bền vững và đổi mới với thế giới”.

Hyundai Motor cung cấp xe thân thiện môi trường cho các sự kiện của APEC 2025. Ảnh: Hyundai

Ngoài ra, một số công ty Hàn Quốc khác cũng có kế hoạch trình bày chiến lược mới, tập trung vào đổi mới xanh và đầu tư dài hạn cho khí hậu tại các phiên họp của Tuần lễ cấp cao APEC.

Ví như, ông Cho Seok, Phó Chủ tịch HD Hyundai trình bày tại phiên họp ngày 29/10 với chủ đề “Trung hòa carbon và chiến lược cho tương lai bền vững”, về lộ trình phát triển và thương mại hóa công nghệ vận tải biển, điện khí hóa xanh của công ty.

Chủ tịch Tập đoàn POSCO, ông Chang In-hwa sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp ngày 30/10, chủ đề “Xây dựng chuỗi cung ứng toàn cầu bền vững và linh hoạt”, với chiến lược giảm thiểu carbon tập trung vào ngành thép và vật liệu.

Giám đốc điều hành SK Innovation, ông Choo Hyeong-wook sẽ tham dự phiên họp “Kết nối LNG châu Á - Thái Bình Dương” vào ngày 31/10, về vai trò của khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trong quá trình chuyển đổi năng lượng của khu vực và tăng cường sự ổn định của chuỗi cung ứng năng lượng.

Ở cấp địa phương, Gyeongju đang đầu tư vào quản lý chất lượng không khí và nước, mở rộng cơ sở hạ tầng sạc xe điện và tăng cường không gian xanh như công viên đô thị. Thành phố hy vọng sẽ tận dụng hội nghị cấp cao để khẳng định thương hiệu “thành phố di sản bền vững”.

Gyeongju xem năng lượng tái tạo là động lực kinh tế quan trọng, khi công bố khoản đầu tư trị giá 2,7 triệu USD trong năm nay để đẩy nhanh việc áp dụng các công nghệ thân thiện môi trường. Một đường ống dẫn hydro hay “xa lộ năng lượng” dài 1.000km, đang được xây dựng và sẽ đi qua thành phố.