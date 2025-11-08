Xã hội Thắp lửa tự hào, lan tỏa tình yêu lịch sử ĐNO - “Hành trình Việt Nam cổ kim” với chủ đề “Lửa chiến Đinh Bộ” vừa diễn ra sôi nổi, quy tụ hàng trăm học sinh từ các trường THPT trên địa bàn Đà Nẵng. Đây là hoạt động thường niên do Câu lạc bộ Kỹ năng Trường THPT Nguyễn Trãi (phường Liên Chiểu) tổ chức, nhằm kết nối thế hệ trẻ với lịch sử và văn hóa dân tộc thông qua những hình thức sáng tạo, gần gũi.

Các đội tham gia chương trình.

Tham gia chương trình có các học sinh trong CLB kỹ năng đến từ Trường THPT Nguyễn Trãi, Phan Châu Trinh, Thái Phiên, Nguyễn Thượng Hiền, Liên Chiểu và Hòa Vang. Các đội chơi đã hóa thân thành những thủ lĩnh anh hùng, bước vào hành trình tranh hùng chiến lược, tái hiện khí thế hào hùng của thời kỳ Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn mười hai sứ quân, thống nhất non sông.

Cô Nguyễn Thị Hạnh Quyên, Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Trãi chia sẻ: “Đây không chỉ là nơi để các bạn rèn luyện kỹ năng sinh hoạt Đoàn - Hội mà còn là một không gian để khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tình yêu sâu sắc với lịch sử, gìn giữ những giá trị mà ông cha ta đã dày công hun đúc”.

Bạn Ngô Văn Hậu, cựu Chủ nhiệm CLB kỹ năng thế hệ đầu tiên cho biết: “Chúng tôi mong rằng qua hành trình trò chơi lớn “Việt Nam cổ kim”, câu lạc bộ sẽ tiếp bước truyền thống, đưa bản sắc văn hóa xưa đến gần hơn với tất cả mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ”.

“Hành trình Việt Nam cổ kim” mùa 5 được chia thành bốn trạm, mỗi trạm mang tên các địa danh lịch sử gắn liền với thời Đinh. Mỗi trạm là một chặng thử thách với mật thư, bản tin, trò chơi vận động và các hoạt động gắn với kỹ năng thực hành xã hội. Các đội không chỉ cần kiến thức lịch sử, mà còn phải thể hiện sự gắn kết đồng đội, khả năng ứng biến và kỹ năng thanh niên.

Hành trình bắt đầu đầy ý nghĩa tại trạm Bố Hải Khẩu - Đằng Châu - Đỗ Động Giang, với nghi lễ dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ phường Hòa Khánh. Ba trạm còn lại là Tây Phù Liệt - Phong Châu - Tiên Du, Tam Đái - Hồi Hồ - Đường Lâm và Bình Kiều - Tế Giang - Siêu Loại. Mỗi nơi đều được thiết kế mang đậm màu sắc sử thi, giáo dục và trải nghiệm, cuốn hút học sinh qua từng thử thách.

Bạn Nguyễn Ngọc Anh Thy, học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh, đội trưởng hào hứng chia sẻ: “Mỗi trạm đi qua là một lát cắt lịch sử mà tụi em không chỉ học, mà được sống trong đó. Vui, hồi hộp, và quan trọng nhất là tự hào. Em tin là các bạn sẽ nhớ rất lâu”.

Bạn Trịnh Trương Ái Mỹ, học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi, Chủ nhiệm CLB bày tỏ: “Tụi em đã chuẩn bị hành trình này rất lâu, từ việc viết kịch bản, chia đội, dựng mật thư đến xây dựng trò chơi. Đây không chỉ là thử thách, mà còn là dịp để chúng em trưởng thành và gắn bó hơn với nhau. Em cảm thấy rất tự hào vì được góp phần mang lịch sử đến gần với các bạn bằng chính góc nhìn của thế hệ trẻ”.

Đánh giá về chương trình, chị Võ Thị Như Ý, Bí thư Đoàn phường Liên Chiểu nhận định: “Việt Nam cổ kim” là một mô hình tiêu biểu của sự phối hợp hiệu quả giữa tổ chức Đoàn - Hội trong nhà trường với địa phương. Đây là minh chứng rõ nét cho việc giáo dục truyền thống không chỉ nằm trên sách vở, mà cần được sống động hóa bằng những hoạt động thiết thực như thế này. Tôi nghĩ, mô hình này cần được nhân rộng”.

Thầy Nguyễn Đức Phước, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn tạo điều kiện để các em tự mình trải nghiệm, tìm hiểu và thấm sâu giá trị văn hóa, lịch sử Việt Nam. Hành trình này cũng là một phần trong định hướng phát triển giáo dục toàn diện mà nhà trường đang xây dựng”.

Hành trình “Việt Nam cổ kim” được khởi xướng từ năm 2018. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chương trình đã bị gián đoạn hai mùa, đến nay đã tổ chức được năm mùa thực tế. Mỗi mùa là một hành trình gắn với một giai đoạn, một nhân vật hoặc một không gian văn hóa cụ thể. Các bạn trẻ sẽ hóa thân vào nhân vật lịch sử, di chuyển qua các địa chỉ đỏ, vượt thử thách, giải mật thư, giao lưu dân gian và áp dụng các kỹ năng sống để hoàn thành hành trình.