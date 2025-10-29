Chính trị Thắp lửa yêu nước trong trái tim học trò Trong giai điệu Quốc ca hùng tráng, những lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới trên sân trường, từng lớp học trang nghiêm với hình ảnh Bác Hồ..., tình yêu Tổ quốc ở các trường học Đà Nẵng trở nên sống động và gần gũi. Đây là cách gieo mầm cho học trò lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm gìn giữ Tổ quốc trong tương lai.

Tập thể lớp 12/1 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng với bài dự thi hát Quốc ca. Ảnh: MẾN NGUYỄN



Tổ quốc trong trái tim người trẻ

Hội thi hát Quốc ca tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (xã Tiên Phước) năm 2025 thu hút sự tham gia sôi nổi của 26 chi đoàn, mỗi tập thể mang đến những phần thể hiện độc đáo, đầy sáng tạo.

Các lớp không chỉ hát Quốc ca mà còn khéo léo kết hợp đạo cụ như cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ để tạo điểm nhấn cho phần trình diễn của mình. Nhiều lớp đã quay dựng thành các MV ngắn từ sân trường, khuôn viên lớp học đến các không gian quen thuộc của cộng đồng, tượng đài, nghĩa trang, tạo nên những sản phẩm vừa đẹp mắt vừa giàu ý nghĩa.

Sau khi hoàn thiện, các MV được đăng tải trên trang facebook chính thức của trường để học sinh, giáo viên và phụ huynh tham gia bình chọn, lan tỏa tình yêu nước ra ngoài khuôn viên lớp học.

Hình thức tổ chức trực tuyến kết hợp với thực hành tại hiện trường không chỉ giúp học sinh phát huy khả năng sáng tạo, làm việc nhóm mà còn tạo nên sự tương tác rộng rãi, nâng cao nhận thức về truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết.

Để học sinh hiểu và hát đúng Quốc ca không chỉ dừng lại ở việc thuộc lời hát mà còn là trải nghiệm, cảm nhận tinh thần dân tộc nên trước hội thi nhiều giáo viên chủ nhiệm đã dành thời gian truyền đạt cho các em về tác giả, hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa sâu sắc của bài hát.

Qua những buổi sinh hoạt, từng câu, từng chữ được luyện tập cẩn thận, giúp học sinh không chỉ hát đúng nhịp, đúng cao độ mà còn cảm nhận được khí thế hào hùng, niềm tự hào dân tộc.

Video: Tập thể lớp 12/1 với bài dự thi hát Quốc ca.

Trong giai điệu hùng tráng của Quốc ca, các em học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã cất tiếng hát với ánh mắt rạng rỡ niềm tự hào in trên từng gương mặt. Không chỉ là những nốt nhạc, mỗi câu hát như nhắc nhở các em về lịch sử hào hùng của dân tộc, về những thế hệ đi trước đã không tiếc máu xương để giành độc lập, tự do.

Em Nguyễn Thị Thùy Trang (học sinh lớp 10A5, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng) nói: “Việc được tham gia hội thi, vừa hát vừa cầm lá cờ Tổ quốc và nhìn thấy hình ảnh Bác Hồ trang nghiêm, em cảm thấy trái tim mình tràn đầy nhiệt huyết. Em mong rằng tiếng hát của tập thể lớp em sẽ lan tỏa tình yêu nước đến tất cả mọi người xung quanh”.

Thầy giáo Cái Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng chia sẻ: “Thông qua tiếng hát và sự chuẩn bị nghiêm túc, các em học sinh sẽ hiểu hơn về truyền thống cách mạng, biết trân trọng những giá trị lịch sử, trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là dịp để chúng ta gieo vào lòng tuổi trẻ tình yêu Tổ quốc, ý chí và khát vọng cống hiến”.

Thanh thiếu niên cùng nhau làm cờ Tổ quốc. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Tại phường Hội An Tây, đoàn viên Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông cũng hào hứng tham gia workshop trải nghiệm làm cờ Tổ quốc trong một chương trình ngoại khóa. Hàng trăm lá cờ Tổ quốc được các em tự tay cắt, vẽ, trang trí in màu, chứa đựng niềm tự hào, tình yêu nước và sự khéo léo, sáng tạo của tuổi trẻ.

Sau khi hoàn thiện, các lá cờ được sắp xếp trang nghiêm để trang trí “Đường cờ thanh niên” - một công trình thanh niên ý nghĩa của Đoàn phường Hội An Tây.

Thầy giáo Phan Lê Minh Bảo, Bí thư Đoàn Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông chia sẻ: “Hoạt động này giúp các em học sinh hiểu hơn về ý nghĩa của lá cờ Tổ quốc. Từng lá cờ do chính các em làm ra đều mang trong đó tình cảm, tâm huyết và niềm tự hào dân tộc. Chúng tôi mong rằng thông qua những hoạt động thiết thực như thế này, các em sẽ luôn ghi nhớ giá trị lịch sử, lan tỏa tình yêu nước trong cộng đồng”.

Tình yêu Tổ quốc thật gần qua phong trào "Lớp em treo ảnh Bác Hồ" Ảnh: MẾN NGUYỄN

“Lớp em treo ảnh Bác Hồ”

Giữa không gian bình yên của núi rừng, những lớp học tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nguyễn Trãi (xã Trà Tập) trở nên ấm áp, gần gũi hơn khi hình ảnh Bác Hồ được treo trang trọng, chứa đựng tình yêu và lòng kính trọng Bác của học trò Xơ Đăng, Ca Dong.

Phong trào “Lớp em treo ảnh Bác Hồ” được Liên đội nhà trương phát động tới 11 lớp.

Các lớp đã hưởng ứng tích cực phong trào, nhiều lớp còn tổ chức sinh hoạt chủ đề về cuộc đời và sự nghiệp của Người, góp phần xây dựng môi trường học tập lành mạnh, phát huy truyền thống yêu nước, kính trọng Bác Hồ trong lòng học sinh.

Từ phong trào tưởng nhỏ bé ấy, mỗi lớp học như một mảnh ghép trong bức tranh lớn về tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, nơi các em từng ngày lớn lên với trái tim ấm áp và tràn đầy nhiệt huyết.

Phong trào “Lớp em treo ảnh Bác Hồ” tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nguyễn Trãi đang tạo hiệu ứng tích cực, trở thành một trong những hoạt động tiêu biểu trong năm học 2025 - 2026, gắn kết giáo dục truyền thống với đời sống học sinh đồng bào dân tộc thiểu số.

Thầy giáo Trà Hồng Quốc, Tổng phụ trách Liên đội Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nguyễn Trãi chia sẻ: “Hoạt động “Lớp em treo ảnh Bác Hồ” không chỉ giúp các em thể hiện tình cảm với Bác mà còn khuyến khích sáng tạo, xây dựng lớp học thân thiện và gần gũi, đặc biệt phù hợp với học sinh vùng dân tộc thiểu số”.