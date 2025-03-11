Thứ Hai, 3/11/2025
Thi Công Bảng Hiệu Quảng Cáo - Công ty làm bảng hiệu quảng cáo uy tín tại TP. Hồ Chí Minh

Nhu cầu cần thiết kế và thi công bảng hiệu quảng cáo chuyên nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh ngày càng tăng. Với mong muốn có bảng hiệu giá rẻ, bền đẹp đẹp và thể hiện rõ tinh thần thương hiệu, Thi Công Bảng Hiệu Quảng Cáo là lựa chọn lý tưởng cho khách hàng, với kinh nghiệm lâu năm, đơn vị mang đến sản phẩm ấn tượng, giúp doanh nghiệp nổi bật giữa đô thị sôi động.

Thi Công Bảng Hiệu Quảng Cáo là s la chn hàng đu cho doanh nghip, ca hàng mun làm bng hiu

Tại TP. Hồ Chí Minh, Thi Công Bảng Hiệu Quảng Cáo được biết đến là đơn vị chuyên thiết kế và thi công bảng hiệu quảng cáo trọn gói, với quy trình làm việc chuyên nghiệp và đảm bảo tiến độ. Đội ngũ nhân viên của công ty sở hữu kỹ năng vững vàng, sáng tạo trong từng chi tiết, luôn nỗ lực mang đến những sản phẩm mang đậm dấu ấn thương hiệu cho khách hàng.

806-202511031010431.png

Công ty cung cấp đa dạng các dịch vụ như: Sửa chữa bảng hiệu, làm bảng hiệu đèn LED, làm bảng hiệu gỗ, làm bảng hiệu Mica, làm bảng hiệu chữ nổi, làm bảng hiệu Hiflex, làm bảng hiệu Alu, làm bảng hiệu hộp đèn và thi công backdrop. Mỗi sản phẩm đều được gia công tỉ mỉ, chú trọng từ chất liệu đến tính thẩm mỹ, giúp doanh nghiệp tạo được ấn tượng mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Không chỉ chú trọng đến yếu tố kỹ thuật, xưởng Thi Công Bảng Hiệu Quảng Cáo còn quan tâm đến nhu cầu thực tế của từng khách hàng. Đơn vị luôn sẵn sàng tư vấn giải pháp thi công tối ưu nhất về chi phí, thiết kế phù hợp với diện tích và phong cách thương hiệu, đảm bảo bảng hiệu vừa bền đẹp, vừa thể hiện rõ bản sắc riêng của doanh nghiệp.

806-202511031010432.png

Giá dch v thiết kế thi công bng hiu qung cáo

Hiểu rõ rằng chi phí là yếu tố quan trọng trong quyết định của khách hàng, Thi Công Bảng Hiệu Quảng Cáo luôn đưa ra mức giá hợp lý cùng bảng báo giá rõ ràng. Dưới đây là mức giá tham khảo cho một số loại bảng hiệu phổ biến hiện nay tại công ty:

Loi bng hiu
Đơn giá (VNĐ/m²)
Ghi chú
Mica
1.000.000 - 2.000.000
Bao gồm chữ nổi mica
Alu
1.500.000 - 3.000.000
Mặt dựng alu, bảng hiệu ngoài trời
Đèn LED
2.000.000 - 5.000.000
Làm bảng hiệu mica đèn LED, hộp đèn LED
Hiflex
500.000 - 1.000.000
Băng rôn, banner, làm bảng hiệu bạt Hiflex
Inox/Đng
3.000.000 - 6.000.000
Bảng tên công ty, chữ nổi quảng cáo
Decal
150.000 - 600.000
Dán kính cửa hàng, bảng hiệu khuyến mãi
Tôn sóng
345.000 - 500.000
Bảng hiệu nhà xưởng, công trình xây dựng
Hp đèn
440.000 - 600.000
Làm bảng hiệu hộp đèn quảng cáo
G
2.500.000 (cái)
biển quán cà phê đẹp, phong cách vintage

Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính tham khảo. Chi phí thực tế có thể thay đổi tùy theo kích thước, độ phức tạp, chất liệu, địa điểm thi công và yêu cầu thiết kế riêng. Trước khi triển khai, khách hàng nên liên hệ để được khảo sát và báo giá chi tiết, đồng thời nhận tư vấn về thời gian thi công, bảo hành và các cam kết chất lượng từ Thicongbanghieuquangcao.

806-202511031010433.png

Đánh giá của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại Thi Công Bảng Hiệu Quảng Cáo

Không chỉ được đánh giá cao về kỹ thuật và tiến độ, công ty Thicongbanghieuquangcao còn chiếm trọn lòng tin của khách hàng nhờ sự tận tâm trong từng dự án.

- Chị Thu Trang - Chủ shop thời trang tại Quận 3 (cũ): “Tôi rất hài lòng với dịch vụ của đơn vị làm bảng hiệu Thicongbanghieuquangcao. Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, thi công đúng tiến độ và bảng hiệu đèn LED của tôi hoạt động tốt suốt 2 năm qua, chưa cần bảo trì lần nào”.

- Anh Minh - Chủ quán cà phê ở Gò Vấp (cũ): “Cửa hàng nhỏ nên tôi lo chi phí, nhưng công ty tư vấn phương án làm bảng hiệu Alu kết hợp chữ nổi mica, vừa đẹp vừa tiết kiệm. Dịch vụ đáng tin cậy và rất đáng để hợp tác lâu dài”.

Những phản hồi tích cực này là minh chứng rõ ràng cho chất lượng dịch vụ mà Thicongbanghieuquangcao.com mang lại. Với phương châm “Uy tín - Chất lượng - Sáng tạo”, công ty không ngừng cải tiến để đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của thị trường quảng cáo hiện nay.

806-202511031010434.png

Liên h dch v làm bng hiu qung cáo Thicongbanghieuquangcao.com

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, một bảng hiệu ấn tượng và chuyên nghiệp chính là “người đại diện” đầu tiên giúp doanh nghiệp thu hút khách hàng. Nếu đang tìm kiếm đơn vị thiết kế và thi công bảng hiệu quảng cáo uy tín tại TP. Hồ Chí Minh, Thicongbanghieuquangcao là lựa chọn đáng tin cậy.

Hãy liên hệ ngay qua website: https://thicongbanghieuquangcao.com/ để được tư vấn miễn phí, khảo sát tận nơi và nhận báo giá chi tiết. Một bảng hiệu đẹp không chỉ giúp nhận diện thương hiệu mà còn góp phần nâng tầm hình ảnh doanh nghiệp và Thicongbanghieuquangcao chính là đối tác giúp hiện thực hóa điều đó.

Thông tin liên h

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh: 70 Dương Đức Hiền, Phường Tây Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0909.751.146

Email: [email protected]

Website: thicongbanghieuquangcao.com

      Thông tin doanh nghiệp

