Bạn cần biết Thị trường địa ốc tăng trưởng ra sao tại “Thành phố đáng sống, đáng đến, đáng đầu tư” Trở thành thành phố lớn nhất Việt Nam sau sáp nhập, Đà Nẵng giờ đây không chỉ là điểm du lịch tầm cỡ quốc tế, mà đang vươn mình thành trung tâm kinh tế - công nghệ - tài chính của cả nước, là nơi đáng sống và làm việc với tầng lớp trí thức, chuyên gia, đồng thời cũng là thị trường bất động sản đầy tiềm năng.

Nghị quyết phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng được Quốc hội thông qua ngày 27/6, có hiệu lực từ ngày 1/9. Tại Hội nghị triển khai Nghị quyết sáng 2/8 vừa qua, Chính phủ đặt mục tiêu đến cuối năm nay, trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam sẽ đi vào hoạt động, đến năm 2035 sẽ nằm trong nhóm 75 trung tâm tài chính thế giới.

Đà Nẵng vươn mình thành trung tâm kinh tế - công nghệ - tài chính của cả nước.

Đà Nẵng đã chủ động quy hoạch và bố trí các quỹ đất chiến lược, đảm bảo vị trí thuận lợi, đủ điều kiện pháp lý để thu hút đầu tư và xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bổ sung đối tượng nhân lực phục vụ cho Trung tâm tài chính quốc tế.

Cùng với Trung tâm tài chính quốc tế là Khu thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam đang được rốt ráo triển khai, chưa bao giờ, Đà Nẵng lại gắn tên mình với những dự án tầm cỡ mang tính động lực quan trọng với kinh tế - xã hội đất nước như thời điểm này, cho dù thành phố bên sông Hàn đã nhiều lần tạo nên kỳ tích với lĩnh vực du lịch. Bởi vậy, đây được xem là vận hội lịch sử của Đà Nẵng.

Đà Nẵng sẽ thu hút giới chuyên gia, Việt kiều và tầng lớp tinh hoa?

Tròn 50 năm kể từ ngày giải phóng (29/3/1975-29/3/2025), Đà Nẵng đã có những bước phát triển vượt bậc, trở thành một trong những đô thị năng động, hiện đại và đáng sống nhất Việt Nam. Sau sáp nhập, thành phố từng có diện tích nhỏ nhất trở thành thành phố lớn nhất Việt Nam. TP. Đà Nẵng hiện nay có 2 sân bay Đà Nẵng, Chu Lai; 3 cảng biển quốc tế Tiên Sa, Liên Chiểu, Chu Lai cùng hệ thống giao thông tương đối đồng bộ, kết nối liên hoàn theo trục Bắc - Nam và Đông - Tây, từ đó thúc đẩy sự phát triển của ngành logistics. Chưa kể tới thế mạnh du lịch sẵn có, Bất động sản Đà Nẵng đang sở hữu “ngòi nổ” chất lượng thực sự để kích hoạt thị trường trong kỷ nguyên mới.

Theo các chuyên gia, Đà Nẵng không chạy theo hiệu ứng “sốt ảo”, mà từng bước định hình một chu kỳ tăng trưởng mới - bền vững, nội lực và dài hạn. Đó là chu kỳ được tạo nên bởi quy hoạch đô thị nhất quán, chất lượng sống vượt trội và tầm nhìn phát triển dài hạn.

Bất động sản Đà Nẵng định hình chu kỳ tăng trưởng mới nhờ các yếu tố nội lực vượt trội.

Không ồn ào như Hà Nội, cũng không quá dày đặc như TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hấp dẫn tầng lớp tri thức và điều kiện nhờ sự đồng bộ giữa tự nhiên - hạ tầng - môi trường sống. Đặc biệt, người Việt trở về từ nước ngoài và chuyên gia nước ngoài đánh giá rất cao một thành phố có thể vừa làm việc, vừa nghỉ dưỡng, vừa đầu tư sinh lời.

Sự lựa chọn này không chỉ đến từ khí hậu ôn hòa, không khí trong lành hay cảnh quan sông - núi - biển hiếm có, mà còn nhờ mật độ dân cư lý tưởng, chất lượng sống cao và chính quyền địa phương minh bạch, quyết liệt trong cải cách số, xây dựng thành phố thông minh.

Đà Nẵng không dừng lại ở mục tiêu “đáng sống” trong nước. Thành phố đang từng bước hướng tới trở thành đô thị chuẩn quốc tế, nơi cân bằng giữa phát triển kinh tế và an sinh cộng đồng.

Trong bối cảnh đó, cùng với những dải đất vàng ven biển, ven sông Hàn, nhiều khu vực mới lân cận đang được quy hoạch bài bản để hoàn thiện diện mạo đô thị Đà Nẵng hiện đại, phát triển đa lĩnh vực. Đơn cử, các khu vực đô thị ven sông, tiêu biểu như Hòa Xuân – Hòa Quý (nay thuộc phường Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn), đang trở thành hình mẫu phát triển với quy hoạch bài bản, hạ tầng hoàn chỉnh, tiện ích công cộng đầy đủ: công viên, trường học, chợ dân sinh, bệnh viện đều đã đưa vào hoạt động. Từ đây, cư dân chỉ mất 10 phút để kết nối về trung tâm, hoặc di chuyển nhanh tới sân bay, bãi biển, đại đô thị.

Một dự án tại khu vực Hòa Xuân có quy hoạch đồng bộ, hạ tầng hoàn chỉnh.

Hạ tầng mở khóa tiềm năng - nền móng cho tăng trưởng

Khu vực này nói riêng và phía Đông Nam thành phố nói chung đang đón nhận cú hích mạnh mẽ về hạ tầng. Một loạt dự án trọng điểm đang được triển khai, không chỉ giúp hoàn thiện diện mạo đô thị mà còn tạo cú hích tăng giá trị bất động sản.

Đáng chú ý phải kể đến, dự án cụm nút giao thông hiện đại Cách Mạng Tháng Tám – Thăng Long - Lê Thanh Nghị - cầu Hòa Xuân tổng vốn đầu tư hơn 1.570 tỷ đồng vừa được Đà Nẵng khởi động.

Theo thiết kế, cầu Hòa Xuân hiện tại sẽ được giữ nguyên, đồng thời xây dựng thêm một nhánh cầu mới về phía hạ lưu để phân luồng phương tiện. Tại nút Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long sẽ xây dựng hầm chui kết hợp đường gom hai bên để giảm xung đột giao thông. Nhiều tuyến khác được mở rộng, phân luồng lại.

Phối cảnh cụm nút giao thông dẫn lên cầu Hòa Xuân sẽ được Đà Nẵng đầu tư (Ảnh: Sở Xây dựng).

Trong khi đó, dự án nạo vét, chống ngập sông Cổ Cò đang triển khai không chỉ khơi thông dòng chảy, mà còn định hướng thành tuyến du lịch đường thủy nối liền Hội An - Điện Bàn - trung tâm TP Đà Nẵng.

Các dự án hạ tầng này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn giao thông lớn của khu vực, tạo điều kiện phát triển đô thị phía Nam Đà Nẵng, đồng thời tạo trục kết nối thông suốt từ sân bay quốc tế về khu vực ven sông, ven biển và các đại đô thị như Hòa Xuân, FPT City… Đặc biệt, đây cũng được xem là “chìa khóa” khai thông kết nối, nâng giá trị bất động sản khu vực quanh trục Võ Chí Công, Nguyễn Phước Lan - Lê Quảng Chí những năm tới.

Với toàn thành phố Đường sắt Hội An - Đà Nẵng, Khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, công viên phần mềm, bến cảng Liên Chiểu… những dự án tiên phong này hứa hẹn tiếp tục đóng góp củng cố thế mạnh du lịch và đưa Đà Nẵng thành trung tâm logistics, công nghệ cao và tài chính. Nhờ đó thu hút mạnh đầu tư nước ngoài, nhân lực chất lượng cao, tầng lớp tinh hoa, chuyên gia đến sinh sống, làm việc.

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh thị trường dần tái cấu trúc theo hướng thực chất, đất nền tại các đô thị quy hoạch bài bản vẫn là loại hình được giới đầu tư đánh giá cao về sự ổn định, thanh khoản và khả năng tăng giá dài hạn.

Không “sốt nóng”, không phụ thuộc tin đồn, đất nền trung tâm Đà Nẵng giữ được mức giá ổn định và chứng kiến sức cầu tăng rõ rệt. Theo DKRA Consulting, lượng giao dịch quý II/2025 tại đây tăng 50% so với cùng kỳ, tập trung vào nhóm sản phẩm có pháp lý rõ ràng, vị trí đẹp và quy hoạch bài bản.

Đây cũng là phân khúc song hành với nhu cầu thực về nơi ở, nhờ kết nối giao thông thuận lợi, tiện ích sống đầy đủ và cộng đồng cư dân văn minh.

Khi đầu tư bất động sản không còn là cuộc chơi lướt sóng, Đà Nẵng nổi lên như một điểm đến song hành giữa tài sản và chất lượng sống. Tại đây, nhà đầu tư không chỉ sở hữu mảnh đất - mà còn nắm giữ một phần trong tương lai của đô thị thông minh, xanh, nhân văn và phát triển toàn diện.

Đà Nẵng bước vào vận hội lịch sử để phát triển vươn tầm.

Sở hữu bất động sản tại những khu vực được quy hoạch tốt, hạ tầng dẫn lối, không chỉ là tích lũy giá trị, mà còn là đồng hành cùng một thành phố đang bước vào vận hội lịch sử - vận hội của “thành phố đáng sống, đáng đến và đáng đầu tư”.