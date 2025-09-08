Thứ Bảy, 9/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Bạn cần biết

Thiết bị cơ khí Đức Phong - cung cấp giải pháp cơ khí hiện đại cho doanh nghiệp

TỐ QUYÊN 09/08/2025 07:51

Ngày nay, tự động hóa đang trở thành xu hướng tất yếu giúp các doanh nghiệp tối ưu chi phí, nâng cao năng suất làm việc. Nắm bắt được xu hướng đó, Thiết bị cơ khí Đức Phong đã không ngừng phát triển và cung cấp những giải pháp cơ khí tự động hóa tiên tiến đáp ứng đa dạng nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Gii thiu tng quan v Thiết b cơ khí Đc Phong

Thiết bị cơ khí Đức Phong là thương hiệu uy tín hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm cơ khí. Trực thuộc Công ty cổ phần kỹ thuật và công nghệ Đức Phong được thành lập từ ngày 21/4/2022, Thiết bị cơ khí Đức Phong luôn tự hào mang đến cho khách hàng những giải pháp công nghệ tiên tiến và chất lượng vượt trội tại thị trường Việt Nam.

806-202508071650001.jpeg

Với tầm nhìn trở thành đối tác hàng đầu và đáng tin cậy trong ngành cung cấp các máy công cụ, thiết bị tự động hóa và máy móc thiết bị cơ khí tại Việt Nam Thiết bị cơ khí Đức Phong đã không ngừng nỗ lực, cải tiến và đổi mới. Được biết, trong những năm qua Thiết bị cơ khí Đức Phong đã đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ nâng tầm hoạt động sản xuất.

Danh mc sn phm đa dng ti Thiết b cơ khí Đc Phong

Nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp Thiết bị cơ khí Đức Phong đã cung cấp với danh mục sản phẩm vô cùng đa dạng. Danh mục sản phẩm gồm có:

806-202508071650002.jpeg

- Thiết bị tự động hóa: Biến tần, hệ thống gá kẹp, hệ thống đo lường và thiết lập, hộp giảm tốc, kẹp khí nén, robot, tủ tích hợp biến tần...

- Máy công cụ: Hệ thống bơm dầu mỡ, máy cắt sắt, máy chà nhám, máy chế biến gỗ, máy CNC, máy Doa, máy hàn...

- Linh kiện điện tử: Lọc nhiễu, tụ điện.

- Động cơ điện - mô tơ điện.

- Đồ bảo hộ lao động: Áo bảo hộ, quần bảo hộ, kính chống ồn, găng tay bảo hộ...

- Xe nâng hàng: Xe nâng bàn, xe nâng tay, xe nâng mini...

- Sản phẩm phụ trợ: Đá mài, đá cắt, bộ súng hàn, đồng hồ khí CO2, chổi Bavia...

- Và các sản phẩm khác.

Thiết b cơ khí Đc Phong - Đi tác đáng tin cy trong hành trình chuyn đi

Trong bối cảnh các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến tự động hóa và tối ưu hóa quy trình sản xuất, việc lựa chọn một đối tác cung cấp thiết bị cơ khí chất lượng, đồng hành dài hạn là yếu tố then chốt. Thiết bị cơ khí Đức Phong tự hào là đơn vị uy tín, chuyên nghiệp cung cấp giải pháp kỹ thuật tối ưu cho nhiều ngành công nghiệp.

Với kinh nghiệm dày dặn, đội ngũ kỹ thuật tay nghề cao, vững vàng cùng cam kết đồng hành trọn vẹn, Đức Phong chính là người bạn đồng hành đáng tin cậy hỗ trợ doanh nghiệp Việt vững bước trên hành trình chuyển đổi công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đến với Thiết bị cơ khí Đức Phong, khách hàng yên tâm với cam kết:

- Cung cấp những sản phẩm chính hãng đáp ứng được tiêu chuẩn về chất lượng, hiệu suất và độ bền.

- Không ngừng nỗ lực, giúp khách hàng tiếp cận gần hơn đến những thành tựu công nghệ mới, tiên tiến.

- Hỗ trợ tư vấn chuyên sâu đồng hành cùng mọi doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và đạt được mục tiêu đề ra.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường.

806-202508071650003.jpeg

Với một địa chỉ uy tín, đáng tin cậy như thế này các đối tác, khách hàng đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay, Đức Phong sẽ sẵn sàng tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc và cung cấp giải pháp tốt nhất.

Thông tin liên h

Thiết bị cơ khí Đức Phong

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Kiến Hưng, TP. Hà Nội, Việt Nam

Chi nhánh: 228/55, Thống Nhất, phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 098 5779287

Email: info@ducphong.vn

Website: https://ducphongstore.vn/

Bài liên quan
Đọc tiếp
Minh Long - cung cấp máy cắt sắt chính hãng uy tín tại Đà Nẵng

Minh Long - cung cấp máy cắt sắt chính hãng uy tín tại Đà Nẵng

Tổng hợp 4 mẫu xe nâng hàng chất lượng cao tại Hangchavn

Tổng hợp 4 mẫu xe nâng hàng chất lượng cao tại Hangchavn

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Minh Long - cung cấp máy cắt sắt chính hãng uy tín tại Đà Nẵng

Minh Long - cung cấp máy cắt sắt chính hãng uy tín tại Đà Nẵng

Tổng hợp 4 mẫu xe nâng hàng chất lượng cao tại Hangchavn

Tổng hợp 4 mẫu xe nâng hàng chất lượng cao tại Hangchavn

Xem thêm Bạn cần biết
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Bạn cần biết
      Thiết bị cơ khí Đức Phong - cung cấp giải pháp cơ khí hiện đại cho doanh nghiệp

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO