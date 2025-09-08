Bạn cần biết Thiết bị cơ khí Đức Phong - cung cấp giải pháp cơ khí hiện đại cho doanh nghiệp Ngày nay, tự động hóa đang trở thành xu hướng tất yếu giúp các doanh nghiệp tối ưu chi phí, nâng cao năng suất làm việc. Nắm bắt được xu hướng đó, Thiết bị cơ khí Đức Phong đã không ngừng phát triển và cung cấp những giải pháp cơ khí tự động hóa tiên tiến đáp ứng đa dạng nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Giới thiệu tổng quan về Thiết bị cơ khí Đức Phong

Thiết bị cơ khí Đức Phong là thương hiệu uy tín hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm cơ khí. Trực thuộc Công ty cổ phần kỹ thuật và công nghệ Đức Phong được thành lập từ ngày 21/4/2022, Thiết bị cơ khí Đức Phong luôn tự hào mang đến cho khách hàng những giải pháp công nghệ tiên tiến và chất lượng vượt trội tại thị trường Việt Nam.

Với tầm nhìn trở thành đối tác hàng đầu và đáng tin cậy trong ngành cung cấp các máy công cụ, thiết bị tự động hóa và máy móc thiết bị cơ khí tại Việt Nam Thiết bị cơ khí Đức Phong đã không ngừng nỗ lực, cải tiến và đổi mới. Được biết, trong những năm qua Thiết bị cơ khí Đức Phong đã đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ nâng tầm hoạt động sản xuất.

Danh mục sản phẩm đa dạng tại Thiết bị cơ khí Đức Phong

Nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp Thiết bị cơ khí Đức Phong đã cung cấp với danh mục sản phẩm vô cùng đa dạng. Danh mục sản phẩm gồm có:

- Thiết bị tự động hóa: Biến tần, hệ thống gá kẹp, hệ thống đo lường và thiết lập, hộp giảm tốc, kẹp khí nén, robot, tủ tích hợp biến tần...

- Máy công cụ: Hệ thống bơm dầu mỡ, máy cắt sắt, máy chà nhám, máy chế biến gỗ, máy CNC, máy Doa, máy hàn...

- Linh kiện điện tử: Lọc nhiễu, tụ điện.

- Động cơ điện - mô tơ điện.

- Đồ bảo hộ lao động: Áo bảo hộ, quần bảo hộ, kính chống ồn, găng tay bảo hộ...

- Xe nâng hàng: Xe nâng bàn, xe nâng tay, xe nâng mini...

- Sản phẩm phụ trợ: Đá mài, đá cắt, bộ súng hàn, đồng hồ khí CO2, chổi Bavia...

- Và các sản phẩm khác.

Thiết bị cơ khí Đức Phong - Đối tác đáng tin cậy trong hành trình chuyển đổi

Trong bối cảnh các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến tự động hóa và tối ưu hóa quy trình sản xuất, việc lựa chọn một đối tác cung cấp thiết bị cơ khí chất lượng, đồng hành dài hạn là yếu tố then chốt. Thiết bị cơ khí Đức Phong tự hào là đơn vị uy tín, chuyên nghiệp cung cấp giải pháp kỹ thuật tối ưu cho nhiều ngành công nghiệp.

Với kinh nghiệm dày dặn, đội ngũ kỹ thuật tay nghề cao, vững vàng cùng cam kết đồng hành trọn vẹn, Đức Phong chính là người bạn đồng hành đáng tin cậy hỗ trợ doanh nghiệp Việt vững bước trên hành trình chuyển đổi công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đến với Thiết bị cơ khí Đức Phong, khách hàng yên tâm với cam kết:

- Cung cấp những sản phẩm chính hãng đáp ứng được tiêu chuẩn về chất lượng, hiệu suất và độ bền.

- Không ngừng nỗ lực, giúp khách hàng tiếp cận gần hơn đến những thành tựu công nghệ mới, tiên tiến.

- Hỗ trợ tư vấn chuyên sâu đồng hành cùng mọi doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và đạt được mục tiêu đề ra.

- Cam kết giá tốt nhất thị trường.

Với một địa chỉ uy tín, đáng tin cậy như thế này các đối tác, khách hàng đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay, Đức Phong sẽ sẵn sàng tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc và cung cấp giải pháp tốt nhất.

Thông tin liên hệ

Thiết bị cơ khí Đức Phong

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Kiến Hưng, TP. Hà Nội, Việt Nam

Chi nhánh: 228/55, Thống Nhất, phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 098 5779287

Email: info@ducphong.vn

Website: https://ducphongstore.vn/