Thế giới Thiết bị giao diện não giải mã ngôn ngữ “thầm nghĩ” của con người Các nhà khoa học tại Đại học Stanford (Mỹ) vừa công bố thử nghiệm thành công công nghệ mang tính bước ngoặt lớn trong lĩnh vực khoa học thần kinh và trí tuệ nhân tạo.

Sơ đồ minh họa

Theo báo cáo, thiết bị cấy ghép đạt độ chính xác đến 74%. Bằng cách ghi nhận tín hiệu điện từ vùng não vận động ngôn ngữ, nơi kiểm soát phát âm - BCI truyền dữ liệu đến mô hình trí tuệ nhân tạo, từ đó “dịch” thành câu chữ hiển thị trực tiếp trên màn hình máy tính. Đây là lần đầu tiên một hệ thống có thể giải mã liên tục “ngôn ngữ thầm nghĩ” của con người với độ chính xác cao như vậy.

Tiến sĩ Francis Willett, thành viên nhóm nghiên cứu, chia sẻ: “Trong tương lai, người bị liệt, tai biến hay bệnh thoái hóa thần kinh có thể tìm lại được tiếng nói. Họ sẽ không cần giao tiếp qua bảng chữ cái hay thiết bị theo dõi mắt chậm chạp, mà chỉ cần nghĩ để diễn đạt.”

Hiện nay, những bệnh nhân mắc hội chứng “khóa trong” phải phụ thuộc vào các công cụ hỗ trợ đơn giản, vừa tốn thời gian vừa thiếu tự nhiên. BCI mở ra triển vọng khắc phục hạn chế này, giúp họ giao tiếp nhanh chóng và rõ ràng hơn.

Các thử nghiệm trước thường chỉ giải mã được âm tiết rời rạc, với độ chính xác 40-50%. Thành công của Stanford đến từ việc kết hợp cảm biến cấy ghép tinh vi và mô hình ngôn ngữ AI hiện đại, cho phép thiết bị dự đoán và ghép thành câu hoàn chỉnh. Nhờ đó, hiệu quả tăng vọt, đưa công nghệ đến gần ứng dụng thực tế hơn.

Công nghệ này có thể mở rộng sang nhiều lĩnh vực như: y tế giúp phục hồi khả năng giao tiếp cho người bị tổn thương não, ALS, Parkinson; giáo dục sẽ hỗ trợ học sinh khuyết tật ngôn ngữ; công nghệ giúp điều khiển máy tính, điện thoại, thiết bị thông minh chỉ bằng suy nghĩ; và quốc phòng sẽ điều khiển máy móc từ xa mà không cần thao tác tay…

Nhiều nhà khoa học kỳ vọng trong 10-15 năm tới, các thiết bị BCI thương mại sẽ xuất hiện, trở thành “giọng nói nhân tạo” cho hàng triệu người mất khả năng nói.

Bên cạnh triển vọng, công nghệ cũng đặt ra nhiều vấn đề như: an toàn y học do nguy cơ viêm nhiễm, thoái hóa thần kinh sau cấy ghép vẫn tồn tại; độ bền thiết bị cần phải chứng minh tính ổn định lâu dài; đạo đức và quyền riêng tư là liệu có nguy cơ bị giải mã suy nghĩ ngoài ý muốn?

Để giải quyết những thách thức này, nhóm Stanford đề xuất cơ chế “mật khẩu suy nghĩ” là: chỉ khi người dùng kích hoạt bằng một chuỗi ý nghĩ đặc biệt, thiết bị mới hoạt động. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cần có khung pháp lý quốc tế để bảo đảm công nghệ không bị lạm dụng.

Giáo sư Nita Farahany (Đại học Duke) nhấn mạnh: “Đây là đột phá ấn tượng, nhưng chúng ta phải chắc chắn nó phục vụ con người, chứ không trở thành công cụ kiểm soát”.

Kết quả nghiên cứu lập tức thu hút dư luận. The Times gọi đây là “bước tiến đưa con người đến gần hơn khả năng dịch suy nghĩ thành ngôn ngữ”. Financial Times cho rằng công nghệ có thể thay đổi căn bản cách giao tiếp. Trong khi đó, Nature nhấn mạnh tính bảo mật mới là chìa khóa để cộng đồng chấp nhận rộng rãi.

Giới khoa học quốc tế đánh giá cao bước tiến này, đồng thời kêu gọi thận trọng. Thử nghiệm tại Stanford đạt độ chính xác 74% trong giải mã ngôn ngữ thầm nghĩ, được coi là bước đột phá lớn. Nó mở ra hy vọng khôi phục giọng nói cho hàng triệu người không thể nói, đồng thời đặt ra bài toán về an toàn, đạo đức và pháp lý.

Dù chặng đường phía trước còn dài, song nhân loại đã tiến gần hơn bao giờ hết đến khả năng biến “ý nghĩ thành ngôn từ” - một giấc mơ tưởng chừng viễn tưởng, nay đang dần thành hiện thực.