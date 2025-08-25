Thông tin doanh nghiệp Thiết bị nâng hạ - giải pháp đồng bộ cho ngành đá, xây dựng, cảnh quan Tool Range là nhà cung cấp giải pháp thiết bị nâng hạ cho ngành đá - kính - xây dựng - cảnh quan. Từ thiết bị nâng hạ chân không, kẹp tấm tự khóa, cổng trục di động, cẩu trục quay đến khung chữ A, khung vận chuyển, Tool Range giúp doanh nghiệp an toàn hơn, nhanh hơn, tối ưu chi phí trong mọi khâu từ kho đến công trình.

Thực trạng hiện nay tại các nhà máy và công trình xây dựng

- Rủi ro an toàn: Một lần trượt tay là vỡ tấm, chấn thương, đội chi phí.



- Quy trình rời rạc: Kho bãi lộn xộn, dễ làm đá trầy xước; vận chuyển - lắp đặt thiếu dụng cụ chuyên dụng.



Vì vậy, Tool Range cung cấp giải pháp thiết bị nâng hạ bài bản để tinh gọn quy trình từ xưởng đến công trình.

Kết quả ghi nhận: giảm 40-60% nhân công ở khâu bốc xếp/căn chỉnh; tỷ lệ hư hỏng vật liệu giảm rõ rệt; tiến độ lắp đặt rút ngắn, bàn giao đúng hẹn hơn.



Giải pháp từ Tool Range

Tool Range khảo sát thực tế và triển khai gói giải pháp “từ kho đến công trình” gồm:

- Bộ nâng chân không (nghiêng 0-90°/xoay): Gắp - căn chỉnh tấm an toàn, giảm vỡ mẻ.



- Kẹp tấm đá tự khóa: Bám chắc mép tấm, thao tác gọn và nhanh.



- Cổng trục di động (gantry) và cẩu tay quay gắn tường/sàn: Linh hoạt điểm treo, tối ưu mặt bằng xưởng.



- Cần cẩu gắn xe nâng và dầm cân tải: Cẩu hàng dài/nặng, phân bố tải đều, an toàn.



- Giá chữ A, giá kệ tấm/bó, khung vận chuyển tấm, xe đẩy tấm: Lưu kho - trung chuyển khoa học, hạn chế trầy xước.



- Bàn thao tác đá và xe lắp đặt bàn bếp: Đỡ - cố định - căn mép khi dán mí, lắp đảo bếp nhanh và chuẩn.



- Kẹp ống bê tông, kẹp gạch/khối, kẹp đá hộc: Phục vụ hạ tầng - cảnh quan, giảm sức người.

Danh mục thiết bị nâng hạ và giải pháp Tool Range

Nhóm nâng - kẹp - cẩu

- Bộ nâng chân không (điện/khí/năng lượng dự phòng) - có cảnh báo chân không, nghiêng 0-90°, xoay dễ căn chỉnh.



- Kẹp tấm đá tự khóa - bảo vệ bề mặt, thao tác mép tấm an toàn.



- Kẹp gạch/khối, kẹp ống bê tông, kẹp đá hộc - chuyên dụng cho xây dựng và cảnh quan.



- Cổng trục di động (gantry) - cơ động trong xưởng/công trường.



- Cẩu tay quay gắn tường/sàn - tiết kiệm diện tích, linh hoạt điểm treo.



- Cần cẩu gắn xe nâng, càng cẩu nâng pallet - mở rộng chức năng xe nâng.



- Dầm cân tải - phân bố tải đều khi cẩu vật dài, cồng kềnh.



- Dây cáp - dây chằng cố định hàng - an toàn khi nhấc/neo buộc.



Nhóm kho bãi - trung chuyển

- Giá chữ A, giá kệ tấm/bó - tối ưu sức chứa, chống trượt - chống sứt mẻ cạnh.



- Khung vận chuyển tấm, xe đẩy tấm - di chuyển an toàn trong xưởng/công trình.



- Bàn thao tác đá, giá đỡ miter - hỗ trợ cắt - dán - hoàn thiện cạnh.



Nhóm thi công cảnh quan - lát gạch

- Kẹp gạch lát - khối cỏ - nâng nhiều viên cùng lúc, tăng tốc thi công bề mặt.



- Bộ nâng chân không lát gạch - đặt - căn khe chính xác, bề mặt hoàn thiện đẹp.



Lợi ích doanh nghiệp nhận được

- An toàn vận hành: Thiết kế chống trượt, cảnh báo chân không, cơ cấu tự khóa.



- Năng suất tăng mạnh: giảm lượng nhân công, động tác chuẩn hơn, thời gian xoay vòng nhanh hơn.



- Chất lượng bề mặt: Hạn chế vỡ mẻ, trầy xước trong toàn bộ dòng chảy vật liệu.



- Tối ưu chi phí sở hữu: Thiết bị bền, phụ tùng sẵn, dễ bảo trì - bảo dưỡng.

Quy trình đồng hành của Tool Range

- Khảo sát - tư vấn theo tải trọng, kích thước, quy trình thực tế.



- Đề xuất cấu hình thiết bị nâng hạ đồng bộ, phù hợp mặt bằng.



- Lắp đặt - hướng dẫn vận hành tại chỗ.



- Bảo trì - cung ứng phụ tùng để duy trì hiệu suất dài hạn.

Liên hệ tư vấn và demo

Website: toolrange.asia



Email: Liên hệ qua biểu mẫu trên website



Điện thoại: +84 908 272 234



Địa chỉ: Chi nhánh tại Bình Dương, Tổ 17, Khu phố Bình Thuận 2, Phường Thuận Giao, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam



Tool Range sẵn sàng thiết kế gói thiết bị nâng hạ ‘đo ni đóng giày’ cho quy trình của . Gọi ngay hôm nay để an toàn hơn - năng suất hơn - chi phí thấp hơn.