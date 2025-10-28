Chính quyền - đoàn thể Thiết thực chăm lo cho lao động nữ Lao động nữ có vai trò vô cùng đặc biệt, ảnh hưởng lớn đối với mỗi gia đình nói riêng, đối với xã hội nói chung. Bởi vậy, chăm lo đời sống cho lao động nữ là một trong những hoạt động được Liên đoàn Lao động thành phố chú trọng và tổ chức hiệu quả.

Công đoàn Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh tổ chức sinh hoạt 20/10 cho nữ đoàn viên, người lao động. Ảnh: BÌNH AN

Giữa tháng 10/2025, 50 nữ đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần TBS An Giang tay cầm giấy mời của Liên đoàn Lao động thành phố, hồi hộp đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng để khám sàng lọc ung thư cổ tử cung và ung thư vú.

Đây là chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động thành phố và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng trong việc khám miễn phí sàng lọc ung thư cổ tử cung và ung thư vú cho đối tượng phụ nữ đặc biệt khó khăn tại thành phố Đà Nẵng năm 2025. Chương trình dành cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Mỗi gói khám có giá trị 600 ngàn đồng và 180 nữ đoàn viên được thụ hưởng chương trình này.

Trước đó, từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 8/2025, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn. Nội dung khám nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh lý, hướng tới mục tiêu bảo vệ sức khỏe cho lao động nữ, đồng thời tăng cường sự đoàn kết trong tổ chức công đoàn và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Chương trình diễn ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam, với gần 1.000 phiếu khám (trị giá 300 ngàn đồng/phiếu) dành cho nữ công nhân tại các khu công nghiệp: Hòa Khánh, Hòa Khánh mở rộng, Hòa Cầm, Thuận Yên, Tam Thăng.

Bà Hồ Thị Lan Hương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết, thông qua hoạt động khám sức khỏe định kỳ với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp người lao động chủ động hơn trong việc phòng ngừa bệnh tật, bảo vệ sức khỏe sinh sản và yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Một trong những hoạt động chăm lo thiết thực đến lao động nữ thời gian qua được Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức là Tết Trung thu cho con đoàn viên, người lao động, trong đó có lao động nữ. Theo đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố đã quyết định tổ chức hoạt động chăm lo đặc biệt cho trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 15 tuổi, là con của đoàn viên, người lao động đang sinh hoạt tại các cấp công đoàn trên địa bàn.

Đây là những em nhỏ không may mắn khi gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bản thân bị khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc có bố mẹ không còn trọn vẹn. Bằng tấm lòng yêu thương và tinh thần trách nhiệm, Liên đoàn Lao động thành phố đã dành tặng 3.200 suất quà cho con đoàn viên, người lao động, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, bao gồm cả tiền mặt và hiện vật, với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng và tổ chức 2 Đêm hội trăng rằm sôi nổi tại 2 địa điểm là phường Hòa Cường và phường Bàn Thạch.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Lê Văn Đại, món quà tuy không lớn nhưng chứa đựng trong đó là tình cảm, sự sẻ chia của tổ chức Công đoàn. Qua đó, khẳng định sự đồng hành của tổ chức Công đoàn đối với người lao động trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động thành phố đã lựa chọn và trao 50 suất học bổng, trị giá mỗi suất 1 triệu đồng từ Quỹ Tấm lòng vàng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những em nhỏ dù hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn nỗ lực học tập, vươn lên đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2024 - 2025, là nguồn động viên to lớn để các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và niềm tin vào tương lai.

Được biết, với những định hướng của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố, nhân kỷ niệm 15 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam vừa qua, hầu hết các cấp công đoàn đều dành những hoạt động thiết thực cho lao động nữ.

Điển hình như Công đoàn phường Thanh Khê thăm và trao hỗ trợ cho các nữ đoàn viên khó khăn;

Công đoàn Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Hòa Khánh tổ chức Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 cho toàn thể đoàn viên nữ;

Công đoàn xã Nam Phước trao tặng 10 suất quà, tổng kinh phí 10 triệu đồng cho nữ đoàn viên;

Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh trao tặng 132 suất quà, tổng trị giá 66 triệu đồng và tổ chức Giải bóng chuyền nữ truyền thống;

Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam tổ chức cuộc thi “Mâm cơm Công đoàn - Gắn kết yêu thương”;

Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn đăng cai tổ chức Giải bóng đá nữ giao hữu và chương trình “Bữa cơm Công đoàn” đầy ý nghĩa…

Tin tưởng rằng, với sự quan tâm, chăm chút của tổ chức công đoàn sẽ là động lực để nữ đoàn viên, người lao động trên toàn địa bàn thành phố nỗ lực, thi đua lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển của thành phố.