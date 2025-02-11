Chủ Nhật, 2/11/2025
Thơ

Thơ Nguyễn Đức Bá

NGUYỄN ĐỨC BÁ 02/11/2025

Tác giả Nguyễn Đức Bá ở Thái Phiên (Hà Lam), xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng, giáo viên đã nghỉ hưu.

Ông có 3 tập thơ đã in và xuất bản: Mùa thu về qua cửa (NXB Hội Nhà văn, 2020); Ru trong miền nhớ (NXB Hội Nhà văn, 2022); Dòng sông không trở lại (NXB Hội Nhà văn, 2023). Tập thơ chuẩn bị in: Gió từ dòng sông lặng lẽ (NXB Hội Nhà văn, 2025). Tác giả đã đoạt một số giải thưởng văn học.

TỪ PHÍA CÁNH ĐỒNG

Những ngọn khói đồng chiều
buộc vào sợi gió bay lên
có những giọt mồ hôi thấm vào nỗi nhớ
đôi chần trần của cha
bàn tay gầy gò của mẹ
chảy qua miền trăn trở
ru giấc mơ con

Nghe đất thở
nghe gió lật
nghe nhánh mưa
chảy tràn qua bờ vai mẹ
dấu thời gian trắng bạc
trên tóc mẹ
ru trong chiều hoang vỡ

Thấy giọt nắng rơi
trên đôi mắt mẹ đẫm nhòa
thương ngày nắng hạ
thương chiều mưa dầm
thương ngọn đèn dầu le lói giữa lòng đêm

Nghe tiếng chim bắt cô trói cột
bên sông chiều bờ cát sóng ru
nghe tiếng nứt rạn bàn chân mẹ
chạm phía đồi hoang

Chiều nay
mẹ về quảy giọt trăng khô
hạt mồ côi trổ nhánh hoang vu
con giấu nỗi buồn sau vạt cỏ quê nhà

DÒNG SÔNG VÀ BÓNG MẸ

Cho tôi về lại dòng sông
Để tìm bóng mẹ chiều mênh mông chiều
Nắng rơi bước mẹ liêu xiêu
Vai quảy quang gánh ngược xuôi đôi bờ

Cho tôi về lại tuổi thơ
Cầu tre đứng đợi ngóng chờ quà chia
Bánh ram, kẹo ú, bánh khoai
Thấm mồ hôi mẹ nắng mưa nhọc nhằn

Sông ơi thương nhớ vô ngần
Có hình bóng mẹ tảo tần sớm khuya
Sương mờ đông lạnh giao mùa
Mong manh tấm áo gió lùa mẹ ơi

Bây giờ mẹ đã về trời
Ngàn mây phủ trắng bên đời giọt rơi
Sông xưa vẫn mãi đầy vơi
Và hình bóng mẹ ngàn khơi mãi còn...

