Thơ Thơ Nguyễn Đức Bá Tác giả Nguyễn Đức Bá ở Thái Phiên (Hà Lam), xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng, giáo viên đã nghỉ hưu.

Ông có 3 tập thơ đã in và xuất bản: Mùa thu về qua cửa (NXB Hội Nhà văn, 2020); Ru trong miền nhớ (NXB Hội Nhà văn, 2022); Dòng sông không trở lại (NXB Hội Nhà văn, 2023). Tập thơ chuẩn bị in: Gió từ dòng sông lặng lẽ (NXB Hội Nhà văn, 2025). Tác giả đã đoạt một số giải thưởng văn học.

TỪ PHÍA CÁNH ĐỒNG

Những ngọn khói đồng chiều

buộc vào sợi gió bay lên

có những giọt mồ hôi thấm vào nỗi nhớ

đôi chần trần của cha

bàn tay gầy gò của mẹ

chảy qua miền trăn trở

ru giấc mơ con

Nghe đất thở

nghe gió lật

nghe nhánh mưa

chảy tràn qua bờ vai mẹ

dấu thời gian trắng bạc

trên tóc mẹ

ru trong chiều hoang vỡ

Thấy giọt nắng rơi

trên đôi mắt mẹ đẫm nhòa

thương ngày nắng hạ

thương chiều mưa dầm

thương ngọn đèn dầu le lói giữa lòng đêm

Nghe tiếng chim bắt cô trói cột

bên sông chiều bờ cát sóng ru

nghe tiếng nứt rạn bàn chân mẹ

chạm phía đồi hoang

Chiều nay

mẹ về quảy giọt trăng khô

hạt mồ côi trổ nhánh hoang vu

con giấu nỗi buồn sau vạt cỏ quê nhà

DÒNG SÔNG VÀ BÓNG MẸ

Cho tôi về lại dòng sông

Để tìm bóng mẹ chiều mênh mông chiều

Nắng rơi bước mẹ liêu xiêu

Vai quảy quang gánh ngược xuôi đôi bờ

Cho tôi về lại tuổi thơ

Cầu tre đứng đợi ngóng chờ quà chia

Bánh ram, kẹo ú, bánh khoai

Thấm mồ hôi mẹ nắng mưa nhọc nhằn

Sông ơi thương nhớ vô ngần

Có hình bóng mẹ tảo tần sớm khuya

Sương mờ đông lạnh giao mùa

Mong manh tấm áo gió lùa mẹ ơi

Bây giờ mẹ đã về trời

Ngàn mây phủ trắng bên đời giọt rơi

Sông xưa vẫn mãi đầy vơi

Và hình bóng mẹ ngàn khơi mãi còn...