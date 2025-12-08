THÔNG BÁO
Công ty TNHH Thương Mại Khatoco hiện có nhu cầu vận chuyển hàng hóa.
Về việc chào giá vận chuyển hàng hóa
Thông tin hàng hóa vận chuyển:
- Thuốc lá và các loại vật tư thuốc lá có giá trị kinh tế cao.
- Quần áo và các loại vật tư ngành hàng may mặc.
Thông tin về tuyến đường và giá vận chuyển:
- Địa điểm nhận hàng:
Lô B6 đường 11B- Cụm công nghiệp Thanh Vinh mở rộng, phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng hoặc Ga Kim Liên, thành phố Đà Nẵng.
- Địa điểm giao hàng:
+ Phường Ba Đồn, phường Đồng Hới, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
+ Phường Phú Xuân, TP. Huế.
+ Phường Liên Chiểu, phường Tam Kỳ, TP. Đà Nẵng.
+ Phường Cẩm Thành, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
- Giá vận chuyển tính theo chuyến của xe có trọng tải chuyên chở theo thiết kế 2,1 tấn hoặc 3 tấn.
- Giá không bao gồm thuế VAT và chi phí bốc dỡ hàng hóa hai đầu.
Thông tin về loại xe vận chuyển:
- Xe tải thùng kín, có trọng tải chuyên chở theo thiết kế 2,1 tấn và 3,0 tấn.
- Đơn vị gởi báo giá ghi rõ kích thước lọt lòng thùng hàng của từng loại xe trong báo giá (Dài x Rộng x Cao).
- Kích thước lọt lòng thùng xe tối thiểu như sau:
+ Loại xe 2,1 tấn : 3,60 x 1,70 x 1,70 m (Hoặc tương đương 10,5m3)
+ Loại xe 3,0 tấn : 4,38 x 1,73 x 1,87 m (Hoặc tương đương 14m3)
Yêu cầu bảo quản và trách nhiệm hàng hóa:
- Thùng xe kín, sạch, khô ráo, không ẩm mốc, không có mùi.
- Lái xe có trách nhiệm kiểm đếm số lượng hàng hóa , ký nhận chứng từ đầy đủ.
- Khi hàng hóa bị hỏng (Bị ướt, bị móp méo, bị rách thùng), thiếu hoặc thất thoát (kể cả do tai nạn), đơn vị vận chuyển phải bồi thường 100% giá trị thiệt hại.
Hồ sơ năng lực yêu cầu kèm báo giá:
- Kết quả hoạt động tài chính trong năm 2024.
- Doanh thu vận tải trong 2 năm (Từ năm 2023 đến 2024)
- Hồ sơ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế GTGT, TNDN trong năm 2024 và 2025.
- Giấy đăng ký và đăng kiểm xe 2,1 tấn và 3 tấn (Hoặc có trọng tải tương đương) còn hiệu lực.
Lưu ý: Bản sao các hồ sơ phải có công chứng.
Yêu cầu pháp lý và thanh toán
- Bản bản sao công chứng giấy đăng ký kinh doanh vận tải.
- Đơn vị có khả năng xuất hóa đơn hợp lệ, ký hợp đồng minh bạch.
- Ưu tiên đơn vị có trang bị các phần mềm hoặc app giao nhận hàng (Nếu có).
Thời gian nhận hồ sơ báo giá
- Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/8/2025.
Ngày mở hồ sơ chào giá
- Ngày 01/9/2025.
Hiệu lực báo giá:
- Báo giá có hiệu lực kể từ ngày mở hồ sơ chào giá.
Tiêu chí xét chọn:
- Ưu tiên các đơn vị có giá chào cạnh tranh nhất và đáp ứng đầy đủ hồ sơ năng lực theo yêu cầu.
Địa chỉ nộp hồ sơ:
- Phòng Vận tải- Công ty TNHH Thương mại Khatoco.
- Địa chỉ : Số 07 Võ Thị Sáu, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Hình thức gởi hồ sơ:
Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Trên bì thư ghi rõ “Thư chào giá vận chuyển tuyến Đà Nẵng”.
- Mọi ý kiến thắc mắc xin liên hệ ông Vũ Hoàng Hà - Điện thoại: 0905132665.
- Công ty TNHH Thương mại Khatoco trân trọng kính mời Nhà cung cấp tham gia chào giá.
Trân trọng kính chào.