Bạn cần biết THÔNG BÁO Công ty TNHH Thương Mại Khatoco hiện có nhu cầu vận chuyển hàng hóa.

Về việc chào giá vận chuyển hàng hóa

Thông tin hàng hóa vận chuyển:

- Thuốc lá và các loại vật tư thuốc lá có giá trị kinh tế cao.

- Quần áo và các loại vật tư ngành hàng may mặc.

Thông tin về tuyến đường và giá vận chuyển:

- Địa điểm nhận hàng:

Lô B6 đường 11B- Cụm công nghiệp Thanh Vinh mở rộng, phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng hoặc Ga Kim Liên, thành phố Đà Nẵng.

- Địa điểm giao hàng:

+ Phường Ba Đồn, phường Đồng Hới, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

+ Phường Phú Xuân, TP. Huế.

+ Phường Liên Chiểu, phường Tam Kỳ, TP. Đà Nẵng.

+ Phường Cẩm Thành, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

- Giá vận chuyển tính theo chuyến của xe có trọng tải chuyên chở theo thiết kế 2,1 tấn hoặc 3 tấn.

- Giá không bao gồm thuế VAT và chi phí bốc dỡ hàng hóa hai đầu.

Thông tin về loại xe vận chuyển:

- Xe tải thùng kín, có trọng tải chuyên chở theo thiết kế 2,1 tấn và 3,0 tấn.

- Đơn vị gởi báo giá ghi rõ kích thước lọt lòng thùng hàng của từng loại xe trong báo giá (Dài x Rộng x Cao).

- Kích thước lọt lòng thùng xe tối thiểu như sau:

+ Loại xe 2,1 tấn : 3,60 x 1,70 x 1,70 m (Hoặc tương đương 10,5m3)

+ Loại xe 3,0 tấn : 4,38 x 1,73 x 1,87 m (Hoặc tương đương 14m3)

Yêu cầu bảo quản và trách nhiệm hàng hóa:

- Thùng xe kín, sạch, khô ráo, không ẩm mốc, không có mùi.

- Lái xe có trách nhiệm kiểm đếm số lượng hàng hóa , ký nhận chứng từ đầy đủ.

- Khi hàng hóa bị hỏng (Bị ướt, bị móp méo, bị rách thùng), thiếu hoặc thất thoát (kể cả do tai nạn), đơn vị vận chuyển phải bồi thường 100% giá trị thiệt hại.

Hồ sơ năng lực yêu cầu kèm báo giá:

- Kết quả hoạt động tài chính trong năm 2024.

- Doanh thu vận tải trong 2 năm (Từ năm 2023 đến 2024)

- Hồ sơ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế GTGT, TNDN trong năm 2024 và 2025.

- Giấy đăng ký và đăng kiểm xe 2,1 tấn và 3 tấn (Hoặc có trọng tải tương đương) còn hiệu lực.

Lưu ý: Bản sao các hồ sơ phải có công chứng.

Yêu cầu pháp lý và thanh toán

- Bản bản sao công chứng giấy đăng ký kinh doanh vận tải.

- Đơn vị có khả năng xuất hóa đơn hợp lệ, ký hợp đồng minh bạch.

- Ưu tiên đơn vị có trang bị các phần mềm hoặc app giao nhận hàng (Nếu có).

Thời gian nhận hồ sơ báo giá

- Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/8/2025.

Ngày mở hồ sơ chào giá

- Ngày 01/9/2025.

Hiệu lực báo giá:

- Báo giá có hiệu lực kể từ ngày mở hồ sơ chào giá.

Tiêu chí xét chọn:

- Ưu tiên các đơn vị có giá chào cạnh tranh nhất và đáp ứng đầy đủ hồ sơ năng lực theo yêu cầu.

Địa chỉ nộp hồ sơ:

- Phòng Vận tải- Công ty TNHH Thương mại Khatoco.

- Địa chỉ : Số 07 Võ Thị Sáu, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Hình thức gởi hồ sơ:

Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Trên bì thư ghi rõ “Thư chào giá vận chuyển tuyến Đà Nẵng”.

- Mọi ý kiến thắc mắc xin liên hệ ông Vũ Hoàng Hà - Điện thoại: 0905132665.

- Công ty TNHH Thương mại Khatoco trân trọng kính mời Nhà cung cấp tham gia chào giá.

Trân trọng kính chào.