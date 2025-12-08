Thứ Ba, 12/8/2025
THÔNG BÁO

12/08/2025

Công ty TNHH Thương Mại Khatoco hiện có nhu cầu vận chuyển hàng hóa.

V vic chào giá vn chuyn hàng hóa

Thông tin hàng hóa vận chuyển:

- Thuốc lá và các loại vật tư thuốc lá có giá trị kinh tế cao.

- Quần áo và các loại vật tư ngành hàng may mặc.

Thông tin v tuyến đường và giá vn chuyn:

- Địa điểm nhận hàng:

Lô B6 đường 11B- Cụm công nghiệp Thanh Vinh mở rộng, phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng hoặc Ga Kim Liên, thành phố Đà Nẵng.

- Địa điểm giao hàng:

+ Phường Ba Đồn, phường Đồng Hới, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

+ Phường Phú Xuân, TP. Huế.

+ Phường Liên Chiểu, phường Tam Kỳ, TP. Đà Nẵng.

+ Phường Cẩm Thành, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

- Giá vận chuyển tính theo chuyến của xe có trọng tải chuyên chở theo thiết kế 2,1 tấn hoặc 3 tấn.

- Giá không bao gồm thuế VAT và chi phí bốc dỡ hàng hóa hai đầu.

Thông tin v loi xe vn chuyn:

- Xe tải thùng kín, có trọng tải chuyên chở theo thiết kế 2,1 tấn và 3,0 tấn.

- Đơn vị gởi báo giá ghi rõ kích thước lọt lòng thùng hàng của từng loại xe trong báo giá (Dài x Rộng x Cao).

- Kích thước lọt lòng thùng xe tối thiểu như sau:

+ Loại xe 2,1 tấn : 3,60 x 1,70 x 1,70 m (Hoặc tương đương 10,5m3)

+ Loại xe 3,0 tấn : 4,38 x 1,73 x 1,87 m (Hoặc tương đương 14m3)

Yêu cu bo qun và trách nhim hàng hóa:

- Thùng xe kín, sạch, khô ráo, không ẩm mốc, không có mùi.

- Lái xe có trách nhiệm kiểm đếm số lượng hàng hóa , ký nhận chứng từ đầy đủ.

- Khi hàng hóa bị hỏng (Bị ướt, bị móp méo, bị rách thùng), thiếu hoặc thất thoát (kể cả do tai nạn), đơn vị vận chuyển phải bồi thường 100% giá trị thiệt hại.

H sơ năng lc yêu cu kèm báo giá:

- Kết quả hoạt động tài chính trong năm 2024.

- Doanh thu vận tải trong 2 năm (Từ năm 2023 đến 2024)

- Hồ sơ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế GTGT, TNDN trong năm 2024 và 2025.

- Giấy đăng ký và đăng kiểm xe 2,1 tấn và 3 tấn (Hoặc có trọng tải tương đương) còn hiệu lực.

Lưu ý: Bản sao các hồ sơ phải có công chứng.

Yêu cu pháp lý và thanh toán

- Bản bản sao công chứng giấy đăng ký kinh doanh vận tải.

- Đơn vị có khả năng xuất hóa đơn hợp lệ, ký hợp đồng minh bạch.

- Ưu tiên đơn vị có trang bị các phần mềm hoặc app giao nhận hàng (Nếu có).

Thi gian nhn h sơ báo giá

- Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/8/2025.

Ngày m h sơ chào giá

- Ngày 01/9/2025.

Hiu lc báo giá:

- Báo giá có hiệu lực kể từ ngày mở hồ sơ chào giá.

Tiêu chí xét chn:

- Ưu tiên các đơn vị có giá chào cạnh tranh nhất và đáp ứng đầy đủ hồ sơ năng lực theo yêu cầu.

Đa ch np h sơ:

- Phòng Vận tải- Công ty TNHH Thương mại Khatoco.

- Địa chỉ : Số 07 Võ Thị Sáu, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Hình thc gi h sơ:

Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Trên bì thư ghi rõ “Thư chào giá vận chuyển tuyến Đà Nẵng”.

- Mọi ý kiến thắc mắc xin liên hệ ông Vũ Hoàng Hà - Điện thoại: 0905132665.

- Công ty TNHH Thương mại Khatoco trân trọng kính mời Nhà cung cấp tham gia chào giá.

Trân trọng kính chào.

      THÔNG BÁO

