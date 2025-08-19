Xã hội Thông báo phù hiệu xe ô tô hết giá trị sử dụng Sở Xây dựng thành phố cho biết vừa có thông báo phù hiệu xe ô tô hết giá trị sử dụng.

Theo đó, Sở Xây dựng đã nhận được văn bản của Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Gia Phát (địa chỉ số 45/9 Phan Thành Tài, phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng) về việc mất phù hiệu xe ô tô.

Để tránh tình trạng tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng phù hiệu vẫn còn thời hạn tham gia hoạt động kinh doanh vận tải, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thông báo: Phù hiệu được Sở Giao thông vận tải Quảng Nam (nay là Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng) cấp cho các phương tiện của Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Gia Phát có số phù hiệu là HĐ4924002701 cấp cho xe hợp đồng có biển kiểm soát 92A-34646, hiệu lực đến ngày 23/8/2025 và phù hiệu ô tô số HĐ4924003412 cấp cho xe hợp đồng có biển kiểm soát 92E-00440, hiệu lực đến ngày 17/11/2025 không còn giá trị sử dụng kể từ ngày có thông báo này.

Sở Xây dựng thành phố đề nghị sở xây dựng, công an các tỉnh, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng khi phát hiện tổ chức, cá nhân sử dụng các phù hiệu nêu trên thì thu hồi và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.