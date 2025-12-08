Thứ Ba, 12/8/2025
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố và cấp cơ sở năm 2025

TỐ QUYÊN 12/08/2025 09:52

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố và cấp cơ sở năm 2025.

Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2025

Danh mục nhiệm vụ và yêu cầu đối với nhiệm vụ tại Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 17/6/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 286/QĐ-SKHCN ngày 13/5/2025 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Về thành phần và số lượng hồ sơ

Xem chi tiết tại Thông báo số 264/TB-SKHCN ngày 5/8/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ.

Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ tuyển chọn

Hồ sơ được nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, tầng 28 Trung tâm Hành chính - Số 24 Trần Phú, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Thời hạn nhận hồ sơ trong giờ hành chính, cụ thể như sau:

- Đối với hồ sơ đăng ký tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố: Từ 7 giờ 30, ngày 11/8/2025 đến 17 giờ 30, ngày 10/9/2025.

- Đối với hồ sơ đăng ký tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở: Từ 7 giờ 30, ngày 11/8/2025 đến 17 giờ 30, ngày 26/8/2025.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Khoa học và Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng (điện thoại: 0236.3830215, email:qlkh-skhcn@danang.gov.vn).

