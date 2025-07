Điểm đến Thong dong qua miền mây xanh Trên các cung đường đến với đèo Hải Vân trùng điệp, du khách có dịp hòa mình cùng thiên nhiên để ngắm Hải Vân huyền thoại. Trong những điểm đến của cung đường này, Hải Vân Xanh cũng khá thú vị mà phượt thủ khó bỏ lỡ.

Một góc check-in thú vị. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Hải Vân Xanh mọc lên giữa miền núi non xanh thẳm, phong cảnh sơn thủy hữu tìn chặng đường quá bước Hải Vân Quan. Bước vào thế giới bên trong, dường như cái oi ả, nóng bức của mùa hè bị bỏ lại sau lưng. Con người như bị chìm đắm giữa thiên nhiên hoang sơ, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng, thanh thoát như thiền hành.

Mỗi khung cảnh nơi Hải Vân Xanh, mỗi điểm check-in, sống ảo đều mang một vẻ đẹp riêng. Ngoài cảnh sắc thiên nhiên, không gian nơi đây được chủ nhân khéo léo cải thiện, song vẫn giữ lại được yếu tố, cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, trong trẻo. Qua những bậc thang gỗ được xây dựng tỉ mỉ, mỗi người có thể từng bước vào tham quan những khu vực riêng, mà chủ nhân vui tính đã đặt tên cho mỗi khung cảnh theo tên riêng như làng cô đơn, làng hạnh phúc, làng bị dụ, làng mặt đông mông tây, làng một đêm…

Ngoài check-in với hoa cỏ, với những con đường sâu hun hút mát rượi, du khách có thể check-in bên cánh cổng thiên đường, với bàn tay Phật…

Một góc của Hải Vân Xanh. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Mỗi khung cảnh đưa du khách lạc vào xứ sở vui vẻ, an nhiên. Một không gian hoàn toàn mở, giàu tính tự nhiên, trong trẻo và hồn nhiên. Nơi đó, không có tiếng ồn, không có muộn phiền, chỉ có sự thân thiện, cởi mở, mỗi người mỗi việc, mỗi góc ngồi, tha hồ tận hưởng thiên nhiên theo cách của riêng mình. Nhìn xa xa, mây nước quyện màu trời, xanh thẳm như dải ngọc bích. Xa kia, làng Vân với cảnh sắc núi non, sơn thủy hữu tình, như một viên ngọc xanh cần được mài giũa. Làng Vân được bao bọc bởi núi non hùng vỹ và vịnh, eo biển đẹp bậc nhất nhì Đà Nẵng.

Ngồi trên Hải Vân Xanh, đưa mắt nhìn ra xa, nghe những câu chuyện làng Vân từ trong quá khứ, nhiều gợi mở, liên tưởng xa xăm. Làng Vân ngày nay sắp khoác lên mình diện mạo mới, cơ hội mở ra khi có tin sắp có dự án du lịch nghìn tỷ đầu tư, biến làng Vân và mảnh đất màu mỡ dưới chân con đèo huyền thoại thành khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Thiên đường du lịch nơi vùng đất Đà Nẵng đã mở, đón mời những bước chân du khách đến từ mọi miền, xứ sở để có dịp chiêm ngưỡng tuyệt tác của tạo hóa, của thiên nhiên.