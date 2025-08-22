Giao thông - Xây dựng Thông thoáng ở tuyến đường vừa được hạ cáp ngầm Sau gần 1 năm thi công, Dự án cải tạo hệ thống thoát nước kết hợp hạ ngầm cáp thông tin và điện chiếu sáng trên tuyến Hùng Vương - Lý Thái Tổ với tổng vốn đầu tư hơn 96 tỷ đồng đã hoàn thành. Công trình mang lại diện mạo mới cho hạ tầng giao thông của thành phố.

Đường phố thông thoáng sau khi được hạ cáp ngầm. Ảnh: THÀNH LÂN

Được khởi công ngày 4/9/2024 và hoàn thành ngày 21/7/2025, Dự án cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên tuyến đường Hùng Vương - Lý Thái Tổ làm dãy phố kiểu mẫu đã cán đích. Toàn bộ hệ thống cáp, điện chiếu sáng đã được ngầm hóa, bề mặt vỉa hè đã được lát đá tạo nên tuyến phố mới khang trang, hiện đại.

Hiện nay, nhiều người đi qua tuyến đường Hùng Vương - Lý Thái Tổ (phường Thanh Khê, phường Hải Châu) không còn thấy những bó cáp thông tin ngang dọc trên cột điện nối vào nhà dân hai bên đường, do tất cả đều được ngầm hóa, cả chiều dài đoạn tuyến trở nên thông thoáng, sạch đẹp hơn bao giờ hết.

Anh Trần Ngọc Minh, nhà trên đường Lý Thái Tổ, chia sẻ: “Trước đây đường Hùng Vương - Lý Thái Tổ có tình trạng dây điện, cáp viễn thông chằng chịt. Sau khi được ngầm hóa tuyến đường đẹp, tươi sáng và đặc biệt đảm bảo an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ nên người dân ai nấy đều phấn khởi. Hằng ngày đi lại trên tuyến đường này, tôi cảm nhận được không gian thông thoáng, phố xá đẹp đẽ hơn”.

Không chỉ mang lại lợi ích về mỹ quan, hệ thống điện, viễn thông ngầm còn tăng độ an toàn và ổn định.

Bên cạnh việc hạ cáp ngầm, tuyến đường được trang trí cờ, chuẩn bị chào đón Đại hội Đảng bộ thành phố, ngày Quốc khánh 2-9. Ảnh: THÀNH LÂN

Ông Lê Văn Hùng, một tài xế xe công nghệ, cho biết: “Mỗi mùa mưa gió đi đường hay lo dây điện rơi xuống, có lần thấy tia lửa tóe ra rất nguy hiểm. Giờ thì yên tâm hơn vì dây đã được ngầm hóa, tín hiệu mạng khi chạy xe cũng ít bị chập chờn”.

Bà Lê Thị Tuyết (hộ buôn bán kinh doanh trong chợ Cồn) nói: “Người dân như tôi cảm thấy yên tâm vì không còn cảnh dây điện, dây cáp chằng chịt, treo lơ lửng trên cao, nhất là vào mùa mưa bão thường xảy ra sự cố đứt dây, chập cháy. Giờ đây, bộ mặt đô thị sáng sủa, gọn gàng, văn minh hơn, hiện đại hơn, ai cũng mừng”.

Theo Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, việc ngầm hóa điện chiếu sáng không chỉ làm đường phố đẹp hơn mà về quản lý, vận hành cũng dễ dàng và an toàn hơn. Nếu trước đây, lưới điện cột dễ xảy ra tình trạng cây xanh ngã đổ hay vật gì va vào mối nối là có thể gây sự cố; nay lưới điện được ngầm hóa nên không còn phải lo những sự cố như vậy nữa…

Đồng thời, việc ngầm hóa hệ thống điện, chiếu sáng và cáp viễn thông không chỉ giúp tăng tính bền vững, giảm sự cố do thời tiết, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, bảo trì. Đây cũng là một trong những giải pháp xây dựng thành phố thông minh, hiện đại, hướng tới môi trường sống an toàn và văn minh hơn cho người dân.

Nhiều cây xanh phát triển tốt trên tuyến. Ảnh: THÀNH LÂN

Có mặt trên tuyến đường trong những ngày cận lễ Quốc khánh 2/9 mới cảm nhận được sự “thay da đổi thịt” của cả con đường. Tuyến đường này vốn chằng chịt dây điện, cáp viễn thông nay đã được ngầm hóa toàn bộ, vỉa hè thông thoáng, người dân an tâm thụ hưởng.

Không khí cũng sôi động hơn khi Dự án cải tạo 4 tuyến đường nội thị Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm với các hạng mục cải tạo hệ thống thoát nước, hạ ngầm đường dây cấp điện, thông tin, điện chiếu sáng, thay thế và trồng bổ sung cây xanh; di dời hệ thống cấp nước, lắp đặt bổ sung các cột cứu hỏa; lắp đặt bó vỉa, lát lại vỉa hè bằng đá granit tự nhiên và cải tạo nền mặt đường thảm bê - tông nhựa được tăng cường.

Với kinh phí đầu tư gần 282 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương, dự án đang được đẩy mạnh thi công, ngầm hóa toàn bộ lưới điện, cáp viễn thông... khiến khu vực này trở nên đặc biệt hơn.