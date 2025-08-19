Giao thông - Xây dựng Thông xe kỹ thuật Dự án xây dựng đường cao tốc Hòa Liên - Túy Loan ĐNO - Ngày 19/8, tại phường Hòa Khánh, Bộ Xây dựng và UBND thành phố tổ chức lễ thông xe kỹ thuật Dự án xây dựng đường cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng, khu vực miền Trung và cả nước.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THÀNH LÂN

Tham dự lễ thông xe có Phó Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng Phùng Tiến Vinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam, cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam cho biết, dự án khởi công từ 9/2023, có chiều dài 11,5km, tổng vốn đầu tư hơn 2.113 tỷ đồng, từ ngân sách nhà nước.

Các đại biểu về dự lễ thông xe. Ảnh: THÀNH LÂ

Dự án đã giải quyết gần 2.000 hồ sơ, triển khai giải phóng mặt bằng hơn 60,7ha đất, di dời 3.275 ngôi mộ. Đến nay, toàn bộ tuyến chính và đường gom đã hoàn thành 100%.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam, khi đưa vào khai thác, tuyến cao tốc sẽ kết nối liên hoàn đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên, hầm Hải Vân, quốc lộ 1, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, quốc lộ 14B; giảm áp lực giao thông, đảm bảo an toàn vận tải, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh khu vực.

Nghi thức cắt băng thông xe kỹ thuật dự án. Ảnh: THÀNH LÂN

Lễ thông xe hôm nay là dấu mốc quan trọng để hướng tới hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2025, góp phần vào mục tiêu hoàn thiện mạng lưới cao tốc Bắc - Nam.

Thành phố Đà Nẵng cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả dự án, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và đất nước.

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư), Dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đến nay đã hoàn thành cơ bản tuyến chính cao tốc, hai đường gom song hành hai bên tuyến cao tốc cũng đang triển khai để hoàn thành trong năm 2025.



Dự án đi qua các phường Liên Chiểu, Hòa Khánh, xã Bà Nà thuộc thành phố Đà Nẵng, điểm đầu tại km66+000, tiếp giáp nút giao Hòa Liên (trùng điểm cuối của tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên), thuộc địa phận phường Liên Chiểu, điểm cuối tại km77+472 tiếp giáp nút giao Túy Loan (điểm đầu của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi).

Dự án bắt đầu triển khai từ ngày 15/9/2023, thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc vào ngày 19/8/2025 và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2025.

Dự án đã hoàn thành thông xe kỹ thuật tuyến chính. Ảnh: THÀNH LÂN

Dự án xây dựng đường cao tốc Hòa Liên - Túy Loan được đầu tư trên cơ sở mở rộng tuyến hầm Hải Vân - Túy Loan đang khai thác với quy mô đường cao tốc cấp 80, vận tốc thiết kế 80km/h, giai đoạn phân kỳ quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 22m; xây dựng đường gom song hành hai bên với quy mô cấp IV đồng bằng theo TCVN 4054:2005. Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ đầu tư theo quy mô quy hoạch 6 làn xe, bề rộng nền đường 29m.

Khi hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, dự án là mắt xích kết nối tuyến đường La Sơn - Hòa Liên và hầm Hải Vân, quốc lộ 1 với tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và quốc lộ 14B, đảm bảo giao thông thông suốt, kiềm chế tai nạn giao thông, thuận lợi công tác cứu hộ cứu nạn, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa; hoàn thiện quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng, góp phần hoàn chỉnh mạng lưới đường cao tốc Bắc - Nam phía đông.





