Thư chúc mừng của Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Nội vụ

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Nội vụ (28/8/1945 - 28/8/2025), thay mặt Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, tôi thân ái gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành Nội vụ thành phố qua các thời kỳ lời chúc mừng tốt đẹp nhất, lời tri ân sâu sắc vì những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển chính quyền thành phố.

Quá trình hình thành và phát triển của ngành Nội vụ là hành trình kiên cường, bản lĩnh, đổi mới và đầy trách nhiệm; qua đó, ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt trong việc xây dựng và củng cố tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, ngành Nội vụ thành phố đã phát huy tính chủ động, tham mưu hoàn thành xuất sắc một khối lượng công việc lớn, mang tính đột phá, với nhiều nội dung quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực công tác do ngành phụ trách. Những thành tích nổi bật đó đã được Bộ Nội vụ, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận và đánh giá cao.

Với tinh thần “Đoàn kết - Tận tụy - Tiên phong - Đổi mới”, tôi tin tưởng rằng ngành Nội vụ thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao hơn nữa chất lượng công vụ, tiên phong trong công cuộc xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, vì Nhân dân phục vụ, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng bộ và chính quyền thành phố.

Chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Thân ái

LƯƠNG NGUYỄN MINH TRIẾT

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng