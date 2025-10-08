Đời sống Thư giãn cùng những “góc phố chill” Nhờ quy hoạch bài bản và phát triển theo hướng hiện đại, nhiều khu phố từng heo hút, ít người lui tới nay khoác lên mình diện mạo mới khang trang.

Những công viên nhỏ nằm đầu cầu Nguyễn Văn Trỗi thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Không gian được chỉnh trang, cảnh quan được chăm chút đã biến những nơi tưởng chừng bị lãng quên thành các “góc phố chill” thu hút giới trẻ và du khách đến trải nghiệm, thư giãn.

Điểm hẹn mới cho những chiều thư giãn

Khi hoàng hôn bắt đầu đổ bóng xuống nơi “đầu biển cuối sông” - đoạn giao nhau giữa sông Hàn và biển - cũng là lúc người dân và du khách tìm đến bờ kè cuối đường Trần Hưng Đạo. Họ đến để thư giãn và ngắm những đoàn thuyền đánh cá kéo nhau ra khơi trong ánh nắng chiều, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Khi đêm buông xuống, cầu Thuận Phước lên đèn sáng nhấp nháy in bóng xuống cửa sông.

Lần đầu đến đây cùng bạn, chị Nguyễn Phi Châu (phường Thanh Khê, Đà Nẵng) ngỡ ngàng bởi không nghĩ nơi đây lại đẹp như vậy. Trong ký ức, chỗ này ngày xưa cỏ mọc um tùm, mùi cá tanh nồng thì nay lại trở thành điểm ngắm cảnh rất thơ mộng. Khung cảnh nơi đây vừa mang vẻ đẹp hiện đại của cây cầu Thuận Phước nhưng vẫn giữ nét đẹp hoang sơ của làng chài khi có nhiều thuyền đánh cá ra vào mỗi sáng sớm hoặc khi hoàng hôn buông xuống.

Sau khi cải tạo thành bến du thuyền, khu vực sông Hàn dưới chân cầu Nguyễn Văn Trỗi cũng trở thành một điểm check-in lý thú cho du khách. Khu vực này kết nối với phố đi bộ và cầu Nguyễn Văn Trỗi tạo thành một không gian đi dạo được rất nhiều du khách và người dân ưa thích mỗi khi thành phố lên đèn. Cầu Nguyễn Văn Trỗi trở thành điểm dạo chơi và ngồi ngắm cảnh của các bạn trẻ. Đặc biệt, nơi đây được thành phố đầu tư trồng nhiều cây cùng những thảm cỏ xanh mướt, tạo thành những công viên nhỏ xinh xắn ở hai đầu cầu.

Ngay đầu cầu bờ tây sông Hàn hiện vẫn còn những khoảng đất trống là không gian lý tưởng cho những đôi uyên ương hò hẹn. Dưới những tán sầu đông cao lớn, các bạn trẻ thường mang những chiếc ghế xếp ra ngồi hóng gió nhìn về hướng cầu Rồng, ngắm dòng sông về đêm dưới ánh đèn màu lung linh phát ra từ những tòa nhà cao tầng in bóng hai bên dòng sông và những chiếc du thuyền nối đuôi nhau trên sông.

Ở phía đầu cầu bờ đông là những tán phượng già nở hoa đỏ rực giữa mùa hè tạo thành góc không gian đẹp, khung cảnh này thu hút nhiều du khách lên đây chụp ảnh, đi dạo và ngồi hóng mát.

Góc bình yên giữa thiên nhiên và phố thị

Trong những ngày đến Đà Nẵng, Bisko thường hay mang đàn guitar lên cầu Nguyễn Văn Trỗi ngồi gảy đàn và hát một mình như những nghệ sĩ đường phố thực thụ. Qua cuộc trò chuyện tôi mới biết, Bisko tên thật là Robin Van Wyk, người Nam Phi từng nổi tiếng với hành trình đi bộ xuyên Việt. Anh đến Việt Nam từ năm 2022 và đã sinh sống một thời gian tại Đà Nẵng.

Nhiều gia đình, hội nhóm ra những bãi cỏ xanh ngồi hóng mát. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Hiện anh đang sở hữu kênh TikTok với 108 nghìn người theo dõi và hơn 1,2 triệu lượt yêu thích. Những video của anh chủ yếu chia sẻ về trải nghiệm cuộc sống trên khắp Việt Nam. Bisko nhận xét, anh ấn tượng với vẻ đẹp và sự thoáng đãng của Đà Nẵng. Ngoài những buổi tắm biển, anh thường mang đàn lên cầu Nguyễn Văn Trỗi để chơi nhạc, bởi nơi đây mang đến cảm giác yên bình, đặc biệt là sự thân thiện, gần gũi của người dân dành cho mình.

Kể từ khi các khu đô thị ven biển Thọ Quang và Mân Thái phát triển, quãng đường từ trung tâm thành phố lên bán đảo Sơn Trà dường như ngắn lại và nơi đây trở thành điểm check-in yêu thích của giới trẻ.

Cứ chiều về, dọc ven đường lên bán đảo Sơn Trà gần chùa Linh Ứng là nơi dừng chân ngắm cảnh lý tưởng của nhiều du khách và người dân. Anh Đoàn Khánh Duy (phường Hòa Cường, Đà Nẵng) cho biết: “Từ nơi đây, chúng tôi có thể tận hưởng không khí trong lành từ sương núi tỏa ra mát lạnh, vừa phóng tầm mắt về phía bờ biển trải dài từ bán đảo Sơn Trà đến Non Nước, ngắm bao quát thành phố về đêm. Một bên là thiên nhiên bao la trong xanh của biển, một bên là những tòa nhà cao sừng sững do con người kiến tạo. Tất cả thu vào tầm mắt để thấy một thành phố trẻ hiện đại đang phát triển nhanh từng ngày”.

Những “góc phố chill” không nhất thiết phải là nơi xa hoa, sang trọng mà là những địa điểm, không gian giản dị, yên bình, giúp kết nối con người với thiên nhiên, tạo cảm giác thoải mái và thư thái. Từ đó làm cho chúng ta thêm yêu hơn mảnh đất và con người nơi mình đang sống.