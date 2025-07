Khoa học - Công nghệ Thúc đẩy an toàn thông tin trong kỷ nguyên số ĐNO - Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa phối hợp Quỹ Châu Á (TAF), Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo “AI và an toàn thông tin trong kỷ nguyên số” với 200 đại biểu, doanh nghiệp tham dự.

Nhiều nội dung về bảo đảm an toàn thông tin trong kỷ nguyên số được chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: MAI QUẾ

Tại hội thảo, các chuyên gia phân tích xu hướng phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và những tác động sâu rộng đến phương thức vận hành, quản lý doanh nghiệp trong thời đại số.

Chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của nhận diện các hình thức tấn công mạng lợi dụng AI; tăng cường phòng ngừa rủi ro, bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư trên không gian mạng. Những nội dung này góp phần định hướng doanh nghiệp ứng dụng AI một cách an toàn, hiệu quả và bền vững trong kỷ nguyên số.

Phiên thảo luận với chủ đề “Ứng dụng AI và bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động doanh nghiệp” với sự tham gia của các diễn giả, chuyên gia công nghệ, tài chính, đã thảo luận cụ thể những thách thức trong ứng dụng AI đến quản lý an toàn thông tin của doanh nghiệp, đổi mới tư duy quản trị và nâng cao năng lực lãnh đạo doanh nghiệp trong kỷ nguyên số, đặc biệt đối với doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, lãnh đạo.

Hội thảo nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Đà Nẵng và Đại hội Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Đà Nẵng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.