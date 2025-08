Thể thao Thương hiệu bóng đá xứ Quảng Không sở hữu truyền thống lâu đời như một số trung tâm khác, song bóng đá xứ Quảng đã tạo dựng được thương hiệu trong bản đồ bóng đá Việt Nam.

Người hâm mộ xứ Quảng mong muốn đội Quảng Nam tiếp tục góp mặt ở sân chơi V-League. Ảnh: Tường Vy

Bóng đá Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) từng là một “thế lực cực mạnh” của bóng đá Việt Nam, nhất là thời điểm cuối thập niên 1980 đầu thập niên 1990; song lúc chia tách tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng vào năm 1997, bóng đá Quảng Nam tự đi lên bằng đôi chân của mình.

Bắt đầu hành trình từ giải hạng nhì và đến năm 2003, đội Quảng Nam mới giành quyền lên chơi ở giải hạng nhất.

Bên cạnh lực lượng do mình đào tạo, bóng đá Quảng Nam thời đó cũng phải mượn quân ở nhiều nơi, nhất là nhờ sự chi viện đến từ đội bóng anh em SHB Đà Nẵng và đặc biệt là Gạch Đồng Tâm Long An. Thời điểm đó, bầu Thắng của Gạch Đồng Tâm Long An khá hào sảng khi chi viện cả binh lẫn tướng ngoại cho bóng đá Quảng Nam.

Trải qua chặng đường hơn 16 năm với không ít gian truân, bóng đá Quảng Nam mới có thể bứt lên, thoát khỏi “ao làng” sau khi đoạt chức vô địch Giải hạng nhất năm 2013 và giành quyền góp mặt ở sân chơi cao nhất cả nước – V-League năm 2014.

Điều ấn tượng hơn là chỉ sau 3 năm, lịch sử bóng đá xứ Quảng bước sang trang mới khi đội Quảng Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Văn Phúc, những học trò xuất sắc như Đinh Thanh Trung, Nguyễn Huy Hùng, Hà Minh Tuấn, Claudicer, thủ môn Văn Cường… đã thi đấu thăng hoa và đoạt chức vô địch V-League năm 2017.

Cùng với chức vô địch lịch sử đó là chiếc Siêu cúp quốc gia năm 2017, một lần giành huy chương bạc và hai lần giành huy chương đồng Cúp quốc gia. Hiếm có đội bóng nào như đội Quảng Nam, chỉ trong thời gian ngắn 3 năm (2017 - 2019) mang về bộ sưu tập thành tích đáng nể như vậy.

Phòng truyền thống của Câu lạc bộ Quảng Nam nằm chung với phòng họp báo đặt tại sân Tam Kỳ trưng bày gần như đầy đủ các loại cúp vô địch mà đội dành được, từ V-League, Siêu cúp quốc gia, hạng nhất đến hạng nhì, cả chiếc cúp giải Thiên Long 2024.

Nhưng bóng đá xứ Quảng cũng trải qua không ít thăng trầm, nhất là từng rớt xuống hạng nhất chỉ sau ba năm bước lên đỉnh cao nhất V-League.

Được trở lại sân chơi V-League hai mùa giải gần đây, đội phải vất vả căng mình trong cuộc chiến trụ hạng do sự đầu tư giảm đi rất nhiều so với giai đoạn trước.

Cầu thủ người Quảng Nam - đội trưởng Trần Hoàng Hưng (bên trái) luôn thi đấu máu lửa vì màu cờ sắc áo. Ảnh: TƯỜNG VY

Gần đây, thông tin Câu lạc bộ Quảng Nam có nguy cơ giải thể khiến người hâm mộ xứ Quảng “mất ăn mất ngủ”. Trên các diễn đàn, người hâm mộ quan tâm bàn luận về đứa con tinh thần của mình, tựu trung tất cả đều chia sẻ nỗi buồn không còn cơ hội đồng hành với đội bóng quê hương.

Sân Tam Kỳ nơi tổ chức các trận đấu tại giải bóng đá Thiên Long bất ngờ thu hút khá đông khán giả. Dẫu vậy, câu chuyện mà người hâm mộ trên khán đài bàn tán nhiều nhất không phải là màn thể hiện đẳng cấp của tiền vệ tài hoa Hoàng Đức, thủ môn Đặng Văn Lâm hay những cầu thủ vừa chia tay Hoàng Anh Gia Lai như Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho mà là số phận của đội bóng Quảng Nam.

Một khán giả chia sẻ, tranh thủ đến sân Tam Kỳ chứ nếu lỡ mai đây đội Quảng Nam không còn thì biết bao giờ lại được đến sân Tam Kỳ để xem bóng đá V-League!

Không sở hữu truyền thống lâu đời như các trung tâm khác, song thương hiệu bóng đá xứ Quảng đã được khẳng định và để lại dấu ấn đậm nét trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

Bên cạnh đội bóng Quảng Nam đang thi đấu ở đấu trường V-League, bóng đá xứ Quảng còn có hệ thống đào tạo trẻ bài bản với gần 200 cầu thủ đủ các lứa tuổi từ U11 đến U21 và tại đây đã có nhiều tài năng trưởng thành, đóng góp cho bóng đá Việt Nam như Quốc Anh, Tấn Sinh, Đình Bắc, Đinh Quý.

Chất lượng chuyên môn của “lò” đào tạo bóng đá trẻ xứ Quảng dần khẳng định dấu ấn thể hiện qua kết quả lạc quan ở các giải đấu trẻ quốc gia những năm gần đây như các đội U11, U13, U21.

Bởi vậy, không người hâm mộ nào muốn mất đi thương hiệu bóng đá xứ Quảng và vui mừng khi nghe tin Câu lạc bộ Quảng Nam được một doanh nghiệp “giải cứu” để tiếp tục góp mặt tại sân chơi V-League 2025 - 2026.