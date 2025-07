Kinh tế Thương mại, dịch vụ Đà Nẵng tăng trưởng ấn tượng trong 6 tháng đầu năm ĐNO - Chi cục Thống kê Đà Nẵng vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng (cũ) 6 tháng đầu năm 2025 vào ngày 2-7. Nhiều lĩnh vực của thành phố có đà tăng trưởng ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2025, trong đó, khu vực dịch vụ có mức tăng trưởng 10,98%.

Người dân, du khách mua sắm tại chợ Cồn. Ảnh: VĂN HOÀNG

Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2025 ước tăng 11,70% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng quý 2-2025 tăng 11,77%, tiếp nối mức tăng trưởng ấn tượng 11,62% của quý 1-2025.

Với mức tăng 11,70% trong 6 tháng qua, tốc độ tăng GRDP của Đà Nẵng (cũ) xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố, xếp thứ 2/14 địa phương vùng Bắc trung bộ và Duyên hải miền Trung và dẫn đầu 6 thành phố trực thuộc Trung ương về tốc độ tăng trưởng.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2025, khu vực dịch vụ của Đà Nẵng tiếp tục đóng vai trò chủ lực trong nền kinh tế, chiếm 70,08% trong GRDP và đạt mức tăng trưởng ấn tượng 10,98%.

Trong đó, ngành lưu trú và ăn uống tăng 16,60%, cho thấy du lịch phục hồi mạnh mẽ với lượng khách trong và ngoài nước gia tăng; dịch vụ kinh doanh bất động sản tăng đột biến 24,13%, phản ánh sự sôi động của thị trường nhà ở và đầu tư, đặc biệt là các dự án đô thị, nghỉ dưỡng. Lĩnh vực thương mại tăng 11,22% phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động mua bán và tiêu dùng trên địa bàn thành phố…

Đối với lĩnh vực thương mại và dịch vụ, tính chung 6 tháng đầu năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 82.398 tỷ đồng, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 20,2%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 24,6%; doanh thu du lịch lữ hành sau khi trừ chi hộ tăng 17,1%; doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác tăng 66,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng số lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ tháng đầu năm 2025 ước đạt 5,8 triệu lượt, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt 2,6 triệu lượt, tăng mạnh 31,4%; khách trong nước đạt 3,2 triệu lượt, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Lượng khách quốc tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, cho thấy sự phục hồi vững chắc của thị trường du lịch quốc tế. Tổng số khách du lịch do các cơ sở lữ hành phục vụ 6 tháng ước đạt 697 nghìn lượt, tăng 33,5% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó, khách quốc tế đạt 224 nghìn lượt, tăng 28,6%; khách trong nước đạt 396 nghìn lượt, tăng 39,5%; khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài đạt 77 nghìn lượt, tăng 20,5%.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 2,85% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với mức tăng 2,86% của cùng kỳ năm 2024. Mức tăng CPI chủ yếu đến từ sự gia tăng giá ở nhiều nhóm hàng hóa và dịch vụ thiết yếu.

Theo đó, 3/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có mức tăng bình quân 6 tháng cao hơn mức tăng chung, gồm: thuốc và dịch vụ y tế (tăng 16,73%); nhà ở và vật liệu xây dựng (tăng 6,27%); hàng hóa và dịch vụ khác (tăng 5,8%). Mặt khác, 8/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có mức tăng thấp hơn mức tăng CPI chung.