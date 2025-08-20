Kinh tế Thủy điện Sông Tranh 2 tăng cường phòng, chống thiên tai ĐNO - Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, từ nay đến cuối năm, các địa phương khu vực miền núi và vùng hạ du thành phố Đà Nẵng cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

Thủy điện Sông Tranh 2 điều tiết lũ qua đập chính. Ảnh: X.H

Cảnh báo trên được nhấn mạnh tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 tổ chức sáng 20/8.

Theo báo cáo tại hội nghị, kết thúc mùa mưa lũ năm 2024, trên lưu vực hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 xuất hiện 4 cơn lũ với tổng lượng nước về hồ hơn 933,9 triệu m3. Công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả được Công ty Thủy điện Sông Tranh thực hiện kịp thời, hiệu quả nên không có thiệt hại về người và tài sản.

Nhiều ý kiến tại hội nghị nhấn mạnh, tháng 9 năm nay, trên các sông khả năng xuất hiện 1-2 đợt lũ. Tháng 10 và tháng 11 xuất hiện 2-4 đợt lũ. Trong tháng 12, trên các sông khả năng tiếp tục xuất hiện thêm các đợt lũ, đỉnh lũ lớn nhất ở mức báo động 1, báo động 2.

Ngành chức năng đề nghị các địa phương đề phòng lũ quét, sạt lở đất, có thể gây tác động xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, phá hủy công trình dân sinh...

Ông Vũ Đức Toàn, Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh cho biết, tình hình khí tượng thủy văn các tháng cuối năm 2025 khả năng diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công ty sẽ phân công thành viên theo dõi chặt chẽ.

Đôn đốc, chỉ đạo triển khai công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; vận hành điều tiết đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2.

Chú trọng triển khai phương châm “4 tại chỗ”; tổ chức trực 24/24 giờ khi có thông tin cảnh báo, dự báo về bão lũ ảnh hưởng đến khu vực sông Vu Gia - Thu Bồn...