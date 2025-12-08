Giao thông - Xây dựng Tiện ích khi chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông Trước ngày 1/10/2025, chủ xe ô tô phải thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí đang sử dụng hiện nay sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu không thực hiện, phương tiện sẽ không lưu thông được qua trạm thu phí không dừng (ETC).

Hướng dẫn thu phí không dừng (ETC) cho lái xe. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Thực hiện trước ngày 1/10/2025

Nghị định số 119, ngày 30/9/2024 của Chính phủ quy định trước 1/10/2025 các chủ phương tiện phải hoàn tất việc chuyển đổi tài khoản thu phí đang dùng sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; nếu không, phương tiện sẽ không được lưu thông qua trạm thu phí ETC (thu phí điện tử không dừng).

Cụ thể, chủ phương tiện có nghĩa vụ phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ thực hiện việc chuyển đổi tài khoản thu phí đã có theo Quyết định số 19, ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ sang tài khoản giao thông và thực hiện kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với tài khoản giao thông.

Theo Bộ Xây dựng, Nghị định số 119/2024 cho phép thời gian một năm (1/10/2024 đến 1/10/2025) để chủ phương tiện và nhà cung cấp dịch vụ thu phí chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Như vậy, trước ngày 1/10/2025, chủ xe ô tô phải thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí đang sử dụng hiện nay sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Trạm thu phí Túy Loan trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã triển khai dịch vụ thu phí không dừng. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, hiện vẫn còn rất nhiều tài xế chưa nắm về quy định này.

Tài xế Trần Đức Anh chuyên lái xe container chở hàng ra cảng Tiên Sa cho hay: “Tôi chỉ mới nghe nói về vấn đề này, chứ chưa thực hiện chuyển đổi, nên phải nhờ ai rành về công nghệ hoặc đến đơn vị nào cung cấp dịch vụ này để triển khai”.

Cùng quan điểm, tài xế Nguyễn Thiện Thuật chạy xe công nghệ bày tỏ: “Chúng tôi cần một hướng dẫn cụ thể, hoặc danh sách các nhà cung cấp dịch vụ để chuyển đổi thuận tiện hơn”…

Quy trình nhanh và nhiều tiện ích

Theo các nhà cung cấp dịch vụ, quy trình chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông chỉ mất khoảng 5-10 phút trên ứng dụng của nhà cung cấp dịch vụ thu phí.

Dán thẻ thu phí không dừng cho xe. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Và không chỉ dùng thanh toán phí đường bộ, thời gian tới hệ thống thu phí điện tử không dừng sẽ được mở rộng dùng cho nhiều dịch vụ, tài khoản giao thông sẽ được dùng thanh toán các dịch vụ khác như bãi đỗ xe, thanh toán phí đăng kiểm, thanh toán mua xăng dầu, sạc xe điện.

Được biết, hiện những nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng đã có phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt như: ePass có ví Viettel Money, MoMo, Visa; VETC có ví VETC... Và đây cũng sẽ là những nhà cung cấp tài khoản tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ thu phí tuyên truyền cho chủ phương tiện bằng các hình thức như trên phương tiện thông tin đại chúng, nhắn tin cho chủ phương tiện biết và thực hiện quy định. Cùng đó, chỉ đạo các nhà cung cấp tạo thuận lợi nhất, nhanh chóng nhất cho chủ phương tiện khi chuyển đổi tài khoản

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, tiền trong tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt sẽ được tính lãi, không giống như tài khoản thu phí hiện tại mà các doanh nghiệp, cá nhân đang sử dụng.

Trong khi đó, việc kết nối giữa tài khoản thu phí với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt còn nhiều hạn chế, chưa tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vận tải lớn có nhiều phương tiện, phải nạp một lượng tiền lớn vào tài khoản thu phí.

Do đó, Nghị định số 119/2024, đã thống nhất phương thức quản lý là tách tài khoản thu phí thành tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt là ví điện tử hoặc tài khoản, thẻ tín dụng… của ngân hàng.

Cả nước hiện có 6,3 triệu phương tiện sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng, đạt gần 100% tổng số phương tiện trong cả nước.

Trong khi thống kê cho thấy, hiện tỷ lệ phương tiện thực hiện chuyển đổi tài khoản rất thấp, mới đạt khoảng 30% tổng số phương tiện trong cả nước. Nguyên nhân chính là do các chủ phương tiện chưa biết đến quy định mới này.

Việc chuyển đổi tài khoản nhằm mục đích tách bạch trong quản lý Nhà nước, Bộ Xây dựng chuyên quản lý về tài khoản giao thông phục vụ thu phí điện tử không dừng. Ngân hàng Nhà nước quản lý phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo tính pháp lý và an toàn hơn về phương tiện thanh toán cho người dân, doanh nghiệp.

Quan trọng hơn, tiền nằm trong phương tiện thanh toán sẽ được tính lãi.

Với sự đa dạng về phương tiện thanh toán sẽ tạo thuận lợi cho chủ phương tiện, nhất là đối với các doanh nghiệp vận tải quy mô lớn.