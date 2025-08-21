Thế giới Tiền kỹ thuật số mở lối cho du lịch toàn cầu tăng tốc Các quốc gia không chỉ tập trung quảng bá cảnh quan, văn hóa mà còn tìm cách đổi mới trải nghiệm tài chính của du khách, trong đó có ứng dụng tiền kỹ thuật số vào chi tiêu và thanh toán nhằm đem lại sự tiện lợi, an toàn cho khách quốc tế.

Thái Lan, một trong những “thiên đường du lịch” của châu Á, ngày 18/8 chính thức triển khai chương trình “TouristDigiPay” nhằm hồi sinh ngành du lịch. Trong đó cho phép du khách nước ngoài chuyển đổi tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum hoặc các stablecoin như Tether và USDC, thành đồng baht Thái để thanh toán điện tử, chủ yếu qua mã QR tại các cửa hàng, nhà hàng và điểm du lịch trên toàn quốc.

Với hạn mức chi tiêu tối đa 500.000 baht/tháng (khoảng hơn 400 triệu đồng) cho các doanh nghiệp lớn và 50.000 baht/tháng cho các cửa hàng nhỏ, chương trình không chỉ mang lại sự tiện lợi cho du khách mà còn thúc đẩy dòng tiền vào nền kinh tế Thái Lan. Chính phủ Thái Lan coi đây là bước đi nhằm kích cầu du lịch quốc tế, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh so với các điểm đến khác trong khu vực.

Nếu Thái Lan chú trọng kích cầu du lịch thông qua việc quy đổi trực tiếp tiền kỹ thuật số sang đồng nội tệ, thì một số nước của châu Âu phát triển hệ thống hạ tầng tài chính phục vụ du khách.

Đức hiện có mạng lưới ATM tiền kỹ thuật số ở nhiều thành phố lớn như Berlin, Frankfurt hay Munich. Du khách chỉ cần thẻ ví điện tử hoặc mã QR để rút tiền mặt Euro từ tài sản kỹ thuật số.

Hà Lan không chỉ triển khai ATM mà còn có nhiều cửa hàng, quán cà phê, khách sạn chấp nhận thanh toán trực tiếp bằng Bitcoin hoặc Ethereum. Điều này khiến Amsterdam trở thành một trong những điểm đến “thân thiện với tiền số” nhất ở châu Âu.

Còn Thụy Sĩ, vốn nổi tiếng là trung tâm tài chính toàn cầu, đi xa hơn khi xây dựng cả các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số hợp pháp...

Sự phát triển đồng bộ này giúp du khách quốc tế dễ dàng chuyển đổi tài sản số của mình thành phương tiện thanh toán hợp pháp, thuận tiện cho chi tiêu và trải nghiệm trong hành trình du lịch.

Việc các quốc gia đưa tiền kỹ thuật số vào ngành du lịch cho thấy xu hướng kết hợp du lịch với công nghệ tài chính (fintech) đang ngày càng rõ nét. Điều này mang lại nhiều lợi ích như du khách không còn lo ngại việc đổi tiền mặt tại sân bay hoặc các điểm đổi ngoại tệ; các giao dịch bằng tiền kỹ thuật số được ghi nhận trên blockchain, giúp hạn chế gian lận...

Tuy nhiên, xu hướng này cũng đặt ra thách thức về khung pháp lý và quản lý rủi ro, bởi tiền kỹ thuật số vốn có tính biến động cao. Vì thế, các quốc gia cần vừa tạo thuận lợi cho du khách, vừa đảm bảo kiểm soát dòng tiền minh bạch và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Từ Thái Lan ở châu Á đến Đức, Hà Lan và Thụy Sĩ ở châu Âu, tiền kỹ thuật số đang dần trở thành công cụ mới thúc đẩy ngành du lịch. Việc cho phép du khách dễ dàng quy đổi và chi tiêu tài sản số không chỉ mở rộng trải nghiệm, mà còn khẳng định sự thích ứng nhanh nhạy của các quốc gia trong kỷ nguyên kinh tế số.

Trong tương lai, xu hướng này nhiều khả năng sẽ lan rộng, biến việc thanh toán bằng tiền kỹ thuật số trở thành chuẩn mực phổ biến, giống như thẻ tín dụng từng làm thay đổi bộ mặt du lịch quốc tế cách đây vài thập kỷ.