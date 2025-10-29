Chính trị Tiếp nhận 5 tỷ đồng ủng hộ người dân Đà Nẵng bị thiệt hại do mưa lũ ĐNO - Chiều 29/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tiếp nhận 5 tỷ đồng ủng hộ người dân Đà Nẵng bị thiệt hại do mưa lũ từ Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Thanh Phương (thứ 3, từ phải sang) tiếp nhận số tiền ủng hộ từ doanh nghiệp. Ảnh: NGỌC HÀ

Ông Nguyễn Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư xây dựng DACINCO cho biết, những ngày qua, tình hình thiên tai gây thiệt hại nặng nề cho người dân Đà Nẵng, công ty quyết định đóng góp 5 tỷ đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng để giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Số tiền này sẽ được sử dụng để cung cấp thực phẩm, thuốc men và các phương tiện cứu trợ cần thiết, giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản; đồng thời hỗ trợ công tác ứng phó với lũ lụt trong thời gian sớm nhất.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Thanh Phương cảm ơn lãnh đạo Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO đã có hành động hết sức kịp thời, thiết thực, hỗ trợ người dân thành phố bị ảnh hưởng do mưa lũ sau bão số 12. Đồng thời hi vọng những đóng góp của doanh nghiệp sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến các tổ chức, cá nhân, toàn xã hội cùng chung tay giúp người dân khắc phục thiệt hại, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Thanh Phương cũng thông tin, để kịp thời ứng cứu và hỗ trợ nhân dân trên địa bàn thành phố đang bị cô lập, ảnh hưởng do mưa lũ gây ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Hội Chữ thập đỏ thành phố thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, các cá nhân và nhân dân địa chỉ tiếp nhận kinh phí, hàng cứu trợ.

Theo đó, tiếp nhận kinh phí tại trụ sở cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng (số 12 đường Trần Phú, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Tiếp nhận hàng hóa tại số 470 đường Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng (trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự quận Ngũ Hành Sơn cũ).