Y tế Tiếp nhận hơn 480 đơn vị máu trong đợt hiến máu khẩn cấp ĐNO - Sáng 31/10, Câu lạc bộ Máu nóng - Sống để yêu thương (Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng) phối hợp Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đà Nẵng) tổ chức đợt hiến máu tình nguyện tăng cường, tiếp nhận 488 đơn vị máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Người dân tham gia hiến máu tại Bệnh viện Đà Nẵng sáng 31/10. Ảnh: TRÂM ANH

Hoạt động nhằm kịp thời bổ sung nguồn máu an toàn, đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị, trong tình trạng nguồn máu dự trữ sụt giảm do mưa bão kéo dài.

Theo Hội Chữ thập đỏ thành phố, riêng trong tháng 10, đơn vị phối hợp tổ chức và tiếp nhận gần 1.000 đơn vị máu từ các đợt hiến máu khẩn cấp và đột xuất, góp phần đáp ứng nhu cầu truyền máu cho các bệnh viện trên địa bàn.

Bác sĩ Đoàn Thị Cẩm Nhung, Phó Trưởng khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết, trung bình mỗi ngày, bệnh viện cần 200 - 250 đơn vị máu và chế phẩm máu phục vụ cấp cứu và điều trị.

"Vào mùa mưa bão hoặc dịp cận Tết, lượng máu tiếp nhận thường giảm do các hoạt động hiến máu bị gián đoạn, trong khi nhu cầu điều trị không giảm. Khi đó, chúng tôi phải chủ động điều tiết lượng máu sử dụng và kêu gọi thêm người hiến máu để bảo đảm nguồn dự trữ an toàn", bác sĩ Nhung cho hay.

Việt Nam cần khoảng 2 triệu đơn vị máu mỗi năm nhưng lượng máu đáp ứng chỉ khoảng 54%. Hiến máu không chỉ là nghĩa cử nhân ái, mà còn là trách nhiệm của mỗi người với cộng đồng.