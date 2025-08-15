Tài chính - Thị trường Tiểu thương thích ứng với kinh doanh số Trước xu hướng tiêu dùng mới, tiểu thương tại chợ truyền thống đang từng bước thay đổi tư duy, chủ động thích ứng, đa dạng hóa cách thức phục vụ; qua đó bắt kịp với “dòng chảy” của nền kinh tế số, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Phường Cẩm Lệ phối hợp với ngân hàng BIDV hỗ trợ tạo mã QR cho các tiểu thương trên địa bàn. Ảnh: TRẦN TRÚC

Yêu cầu tất yếu

Sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống bán lẻ hiện đại (trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi…) và hoạt động thương mại điện tử đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các tiểu thương tại chợ truyền thống.

Trước thách thức đó, khởi đầu công cuộc chuyển đổi số, các chợ đẩy mạnh sử dụng thanh toán không tiền mặt và bước đầu thành công. Những bảng thông báo “chấp nhận chuyển khoản” hoặc mã QR để thanh toán không còn xa lạ.

Nhiều tiểu thương còn đưa sản phẩm từ chợ lên các sàn thương mại điện tử, các nền tảng mạng xã hội để mở rộng kênh tiêu thụ, tiếp cận khách hàng.

Gần một năm trở lại đây, chị Lê Thị Hòa (bán quần áo tại chợ Cồn, phường Hải Châu) đã quen thuộc với việc bán hàng bằng hình thức livestream, điều mà trước đây chị chưa từng nghĩ sẽ làm. Dụng cụ livestream của chị Hòa gồm 1 chiếc điện thoại thông minh, 1 chiếc đèn chuyên dụng. Mỗi ngày, chị livestream 1 lần vào khung giờ cố định, khoảng 2 giờ đồng hồ.

Việc thanh toán qua mã QR đem đến nhiều tiện ích cho cả khách hàng và chủ cửa hàng. Ảnh: TRẦN TRÚC

“Ban đầu tôi hơi ngại do bán hàng trên một môi trường mới toanh, lại nói giọng địa phương thì khó lôi cuốn người xem, nhưng nhờ kiên trì nên lượng người mua ngày càng nhiều hơn, lượng hàng bán ra cũng tăng đáng kể. Ban quản lý chợ thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, nhờ đó tôi cũng được hướng dẫn chi tiết cách thức livestream cũng như cách giao tiếp, thu hút khách hàng hơn”, chị Hòa chia sẻ.

Bên cạnh bán hàng qua livestream, chị Nguyễn Thị Nhung, tiểu thương chợ Tam Kỳ còn đẩy mạnh bán các mặt hàng đồ gia dụng của mình trên các nền tảng thương mại điện tử cũng như mạng xã hội. Vượt qua những trở ngại ban đầu, giờ đây chị Nhung đã có lượng người theo dõi nhất định trên nền tảng Facebook và Shopee.

Chị Nhung nói: “Để giữ chân và thu hút khách hàng, tôi đã chủ động điều chỉnh cách thức bán hàng, cung cấp nhiều dịch vụ hơn như: giao hàng tận nơi; sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt… Do tiếp cận được với nhiều đối tượng khách hàng ở nhiều nơi khác nhau nên lượng khách mua hàng trực tuyến cũng khá đông, giúp tăng nguồn thu nhập”.

Theo nhiều tiểu thương, với hình thức bán hàng qua livestream có thể tăng doanh thu từ 20 - 40% mỗi tháng so với phương thức truyền thống. Lợi thế của kênh bán hàng này không đòi hỏi chi phí đầu tư ban đầu như mặt bằng, nhân công…

Tuy nhiên, việc livestream bán hàng chủ yếu là tiểu thương trẻ, chịu khó học hỏi và đầu tư; đối với các tiểu thương lớn tuổi ở chợ truyền thống vẫn còn nhiều khó khăn.

Hỗ trợ tiểu thương bắt nhịp công nghệ

Tại khu vực nông thôn, nơi chợ truyền thống vẫn đóng vai trò là kênh mua sắm, trao đổi hàng hóa chủ yếu của người dân, các địa phương tích cực hỗ trợ tiểu thương đáp ứng xu hướng thanh toán hiện đại.

Khách hàng thanh toán qua mã QR code tại chợ Túy Loan (xã Hòa Vang). Ảnh: TRẦN TRÚC

Xã Duy Xuyên có 7 chợ với khoảng 360 tiểu thương. Địa phương phối hợp với một số ngân hàng hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng và cung cấp mã QR miễn phí cho tiểu thương.

Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên cho hay, trên 50% tiểu thương kinh doanh tại các chợ có tài khoản ngân hàng và được trang bị mã QR để thanh toán trực tuyến.

Một số tiểu thương còn mở rộng cung cấp các dịch vụ đa dạng như giao hàng tận nơi, nhận sơ chế đồ thực phẩm tươi sống… Nhờ đó, hoạt động giao thương tại chợ phát triển ổn định, đáp ứng và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng.

Trong khi đó, ông Võ Đình Trung, Chủ tịch UBND xã Quế Sơn cho biết: “Việc đẩy mạnh ứng dụng số hóa mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và đưa chợ truyền thống trở nên hiện đại hơn. Hiện nay, tiểu thương tại các chợ trên địa bàn đã bắt đầu đẩy mạnh ứng dụng số hóa vào hoạt động kinh doanh như thanh toán không dùng tiền mặt; bán hàng qua mạng xã hội. UBND xã cũng đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân về tiện ích của phương thức thanh toán không dùng tiền mặt góp phần làm giảm rủi ro tiền giả, dễ dàng quản lý thu chi, thanh toán nhanh chóng, tiết kiệm thời gian đối với cả người bán và người mua”.

Ông Nguyễn Văn Trừ, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho hay, thời gian qua, sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ tiểu thương tại các chợ truyền thống tham gia vào quá trình chuyển đổi số.

Cụ thể như hướng dẫn tạo lập gian hàng, đăng tải và giới thiệu sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử; tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng bán hàng trực tuyến, kỹ năng livestream bán hàng; đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, phổ biến mã QR thanh toán.

Nổi bật là chương trình Ngày hội livestream bán hàng tại chợ truyền thống năm 2024 tổ chức tại chợ Cồn, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo tiểu thương. Với hiệu ứng tích cực, mô hình này đã được nhân rộng ra các chợ khác trên địa bàn, góp phần từng bước hình thành thói quen kinh doanh hiện đại cho tiểu thương.

“Trong giai đoạn kinh doanh ngày càng cạnh tranh, việc tiểu thương chủ động áp dụng công nghệ số không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn tạo lợi thế mới, mở rộng tệp khách hàng và từng bước nâng cao hình ảnh chợ truyền thống trong xu hướng tiêu dùng hiện đại”, ông Trừ nhấn mạnh.