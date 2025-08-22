Xã hội Tìm giải pháp an toàn cho đường tránh Vĩnh Điện Trên đường tránh Vĩnh Điện (thuộc quốc lộ 1), đoạn qua phường Điện Bàn và xã Nam Phước tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Do đó, các bộ, ngành chức năng cần có kế hoạch đầu tư mở rộng mặt cắt, hình thành dải phân cách cứng nhằm giải quyết căn cơ tình trạng mất an toàn giao thông luôn hiện hữu.

Phương tiện hỗn hợp lưu thông rất đông trên đường tránh Vĩnh Điện. Ảnh: CÔNG TÚ

Tuyến đường quốc lộ 1 tránh Vĩnh Điện (thường được gọi là đường tránh Vĩnh Điện), đoạn qua phường Điện Bàn và xã Nam Phước dài khoảng 8km được Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đầu tư, đưa vào sử dụng từ năm 2004. Tuyến đường rộng 11m, có 2 làn ô tô lưu thông ngược chiều nhau.

Những năm qua, đoạn tuyến này nói riêng (có cầu Câu Lâu mới) được Cục Đường bộ Việt Nam giao Khu Quản lý đường bộ III quản lý. Ngoài sửa chữa thường xuyên, ngành chức năng bố trí kinh phí cải tạo, nâng cấp mặt đường cho êm thuận.

Tuy nhiên, mặt cắt nền đường tránh Vĩnh Điện sau 21 năm đưa vào khai thác vẫn như vậy, đủ 2 làn ô tô lưu thông ngược chiều nhau; không có làn đường dành riêng cho xe máy, xe thô sơ và người đi bộ.

Do mặt cắt hẹp, việc lắp đặt dải phân cách cứng ở giữa để tránh xung đột trực tiếp giữa các dòng phương tiện hỗn hợp không thể thực hiện. Ngược lại, xe cộ ở các tỉnh, thành phố chạy qua đường tránh Vĩnh Điện ngày càng đông, tiềm ẩn nguy cơ cao tai nạn giao thông.

Cử tri từng nhiều lần lên tiếng, kể cả tại nghị trường Quốc hội kiến nghị bộ, ngành chức năng cho mở rộng tuyến tránh này. Tuy nhiên, muốn lắp đặt dải phân cách, mặt cắt nền đường phải đủ rộng, đảm bảo ít nhất có đủ 2 làn xe chạy mỗi bên.

Ngoài nguyên nhân liên quan đến nguồn tài chính; bộ, ngành chức năng bày tỏ ý kiến về cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ chia sẻ lưu lượng đáng kể lưu thông trên quốc lộ 1, trong đó có đường tránh Vĩnh Điện.

Ngành chức năng đang cho cải tạo, nâng cấp mặt đường, nhưng chưa có nguồn lực mở rộng nền đường tránh. Ảnh: CÔNG TÚ

Thực tế cho thấy, cao tốc này đưa vào sử dụng toàn tuyến kể từ ngày 2/9/2018, song đến nay, phương tiện hỗn hợp chạy trên quốc lộ 1 qua đường tránh Vĩnh Điện đông đúc thêm.

Vì nhiều xe chở hàng hóa, chở hành khách đường dài rất cần đi trên quốc lộ 1 qua địa phận Đà Nẵng (mới), do liên quan đến việc giao - nhận hàng hóa; đón - trả khách, kể cả khách du lịch.

Chưa kể, người dân đi làm việc, công tác, học tập, khám chữa bệnh dùng phương tiện cá nhân, hoặc xe dịch vụ cũng qua đoạn đường này. Minh chứng là cách đây vài tháng, ngành chức năng cấm ô tô các loại qua cầu Câu Lâu (mới) để sửa chữa. Thời điểm đó, ô tô phải đi vòng tránh đã tạo áp lực rất lớn lên các tuyến đường tiếp cận qua địa bàn.

Để giải quyết căn bản bài toán mất an toàn giao thông trên đường tránh Vĩnh Điện nói riêng, việc nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông mới là điều kiện cần. Bên cạnh đó theo cử tri, điều kiện đủ là Bộ Xây dựng sớm đưa vào kế hoạch trung hạn nâng cấp, mở rộng đoạn tuyến này, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật cho lắp đặt dải phân cách cứng, tránh nguy cơ xảy ra đối đầu trực tiếp giữa các phương tiện, hạn chế thấp nhất tai nạn luôn tiềm ẩn.