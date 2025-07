Tài chính - Thị trường Tin tức, dự báo giá cà phê ngày mai 18/7/2025 tiếp tục chuỗi giằng co quanh mốc 90.000 đồng/kg Giá cà phê ngày 18/7/2025 tiếp tục giằng co quanh mốc 90.000 đồng/kg, dự báo biến động nhẹ do tác động từ thị trường quốc tế và nguồn cung ổn định.

Cập nhật giá cà phê trong nước hôm nay 17/7/2025

Tại Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay ghi nhận ở mức 92.500 đồng/kg, tăng 900 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay giao dịch ở mức 92.000 đồng/kg, tăng 800 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá cà phê hôm nay ghi nhận ở mức 92.300 đồng/kg, tăng 800 đồng/kg.

Tại Đắk Nông (sáp nhập vào Lâm Đồng), giá cà phê thu mua ở mức 92.500 đồng/kg, tăng 800 đồng/kg.

Cập nhật giá cà phê thế giới hôm nay 17/7/2025

Giá cà phê Robusta London ngày 17/7/2025

Trong phiên giao dịch ngày 25/7/2025, giá cà phê robusta trên thị trường tiếp tục tăng nhẹ, cụ thể:

Kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 19 USD/tấn (0.56%), lên mức 3,427 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 37 USD/tấn (1.10%), lên mức 3,396 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 46 USD/tấn (1.39%), lên mức 3,363 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 49 USD/tấn (1.49%), lên mức 3,340 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 50 USD/tấn (1.53%), lên mức 3,316 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica New York ngày 17/7/2025

Tương tự, tại sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica có xu hướng tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 25/7/2025, cụ thể:

Kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 11,10 cent/lb (3.73%), lên mức 308,45 cent/lb.

Kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 10,65 cent/lb (3.67%), lên mức 300,90 cent/lb.

Kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 9,80 cent/lb (3.45%), lên mức 293,60 cent/lb.

Kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 9,30 cent/lb (3.34%), lên mức 287,45 cent/lb.

Tin tức, dự báo giá cà phê ngày mai 18/7/2025

Dự báo giá cà phê trong nước ngày 18/7/2025

Giá cà phê trong nước ngày 18/7/2025 dự kiến sẽ điều chỉnh nhẹ, giảm không quá 500 đồng/kg so với hôm nay. Mức giá dao động trong khoảng 91.000 – 91.500 đồng/kg. Mốc hỗ trợ gần nhất được xác định ở mức 90.500 đồng/kg. Tâm lý thị trường trong nước vẫn còn phần hoang mang do sự chốt lời của các doanh nghiệp sau đợt tăng giá trước đó, khiến giá nội địa đi ngược xu hướng tăng của thế giới.

Dự báo giá cà phê quốc tế ngày 18/7/2025

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê robusta tại sàn London và arabica tại sàn New York ghi nhận xu hướng tăng trở lại trong phiên giao dịch gần nhất. Cụ thể, robusta kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 22 USD/tấn lên 3.430 USD/tấn, kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 35 USD/tấn lên 3.394 USD/tấn. Arabica kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 3,11% đạt 306,6 US cent/pound, kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 3,12% đạt 299,3 US cent/pound. Nguyên nhân chủ yếu do tâm lý gom hàng từ Brazil trước khi thuế nhập khẩu 50% vào Mỹ có hiệu lực từ 1/8, cùng với các cuộc đàm phán thương mại cà phê đang diễn ra giữa Brazil và Mỹ.

Xu hướng tương lai chung

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê có thể biến động giảm trong biên độ vừa phải do tác động của giới đầu cơ tài chính và nguồn cung cà phê được cải thiện. Thời tiết tại các vùng trồng cà phê chủ chốt như Việt Nam và Brazil được dự báo ổn định, không có dấu hiệu khô hạn, góp phần duy trì nguồn cung ổn định. Báo cáo USDA cũng cho thấy năng suất cà phê Brazil niên vụ 2025-2026 dự kiến tăng nhẹ, khoảng 65 triệu bao, cao hơn 0,5% so với niên vụ trước. Nếu giá thế giới tiếp tục tăng, thị trường trong nước sẽ nhanh chóng thiết lập điểm cân bằng vào cuối tuần.

Tóm lại, giá cà phê ngày mai có khả năng hồi phục nhẹ hoặc giảm nhẹ trong phạm vi kiểm soát, với xu hướng ổn định hơn trong những ngày tới. Người sản xuất và thương nhân cần theo dõi sát diễn biến giá thế giới và các yếu tố thời tiết để có kế hoạch kinh doanh phù hợp.