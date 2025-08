Tài chính - Thị trường Tin tức, dự báo giá tiêu ngày mai 2/8/2025: Nguồn cung thắt chặt, giá liệu có nóng hơn nữa? Giá tiêu ngày 2/8/2025 dự báo ổn định, có thể tăng nhẹ do nguồn cung hạn chế và nhu cầu xuất khẩu tăng. Liệu xu hướng tăng có tiếp tục?

Cập nhật giá tiêu ngày 1/8/2025 mới nhất

Giá tiêu hôm nay 1/8/2025 tại các khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ không ghi nhận biến động mới, giá không có gì thay đổi so với ngày trước.

Cụ thể, tại Tây Nguyên, Gia Lai ghi nhận mức 139.000 đồng/kg (không đổi so với ngày hôm qua), Đắk Lắk là 139.500 đồng/kg (cũng đi ngang so với ngày hôm qua) và Đắk Nông (nay sáp nhập thành Lâm Đồng) ở mức 140.000 đồng/kg (giá không có thay đổi so với ngày hôm qua).

Tại Đông Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai đều giữ mức 139.000 đồng/kg (bình ổn so với ngày hôm qua).

Cập nhật giá tiêu ngày 1/8/2025 mới nhất ở trong nước

Trên thị trường toàn cầu, giá tiêu hôm nay 1/8/2025 duy trì ổn định với một số biến động nhẹ. Theo thông tin từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC):

Đối với tiêu đen:

Tiêu đen Indonesia: 7,078 USD/tấn, không đổi so với ngày hôm qua. Giá quy đổi sang VND/kg là 186,789 VNĐ/kg.

Tiêu đen Brazil ASTA 570: Giữ ở mức 6,000 USD/tấn. Giá quy đổi sang VND/kg là 158,340 VNĐ/kg.

Tiêu đen Malaysia ASTA: 8,900 USD/tấn, không đổi. Giá quy đổi sang VND/kg là 234,871 VNĐ/kg.

Tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l: 6,140 USD/tấn, không thay đổi. Giá quy đổi sang VND/kg là 162,035 VNĐ/kg.

Tiêu đen Việt Nam loại 550 g/l: 6,270 USD/tấn, không thay đổi. Giá quy đổi sang VND/kg là 165,466 VNĐ/kg.

Đối với tiêu trắng:

Tiêu trắng Indonesia: 9,894 USD/tấn, giảm không đổi so với ngày hôm qua. Giá quy đổi sang VND/kg là 261,103 VNĐ/kg.

Tiêu trắng Malaysia ASTA: 11,750 USD/tấn, không đổi. Giá quy đổi sang VND/kg là 310,083 VNĐ/kg.

Tiêu trắng Việt Nam ASTA: 8,850 USD/tấn, không đổi. Giá quy đổi sang VND/kg là 233,552 VNĐ/kg.

Tin tức, dự báo giá tiêu ngày mai 2/8/2025

Thị trường hồ tiêu đang trải qua một chu kỳ tăng giá mạnh mẽ trong năm 2025, với mức giá trong nước liên tục lập đỉnh mới, dao động quanh ngưỡng 139.000 - 140.000 đồng/kg vào cuối tháng 7.

Theo các chuyên gia, giá tiêu nhiều khả năng sẽ duy trì đà tăng, hoặc ít nhất là neo ở mức cao đến hết quý IV/2025, trước khi có dấu hiệu điều chỉnh vào đầu năm 2026.

Giá tiêu ngày 2/8/2025 ở trong nước

Một trong những nguyên nhân chính khiến giá tiêu neo cao là do nguồn cung bị thắt chặt. Tại Việt Nam, sản lượng trong niên vụ 2025 sụt giảm mạnh do nhiều nông dân đã chuyển sang trồng các loại cây khác như sầu riêng hoặc cà phê, sau giai đoạn dài giá tiêu rớt thảm từ năm 2018. Điều này khiến tổng diện tích trồng tiêu bị thu hẹp đáng kể.

Thời tiết tại các vùng trồng tiêu trọng điểm như Tây Nguyên và Đông Nam Bộ gần đây không thuận lợi cho cây hồ tiêu sinh trưởng. Mưa trái mùa, độ ẩm không ổn định và hiện tượng hạn cục bộ đã làm ảnh hưởng đến quá trình ra hoa, đậu trái và năng suất thu hoạch. Sản lượng tiêu vụ tới vì thế tiếp tục bị đe dọa, làm gia tăng lo ngại thiếu hụt hàng trong thời gian tới.

Giá tiêu ngày 2/8/2025 trên thị trường thế giới

Không chỉ Việt Nam, các nước sản xuất hồ tiêu lớn như Ấn Độ, Indonesia, Brazil cũng đang đối mặt với tình trạng sản lượng thấp do thời tiết bất lợi và dịch bệnh trên cây trồng. Việc nhiều quốc gia đồng loạt giảm sản lượng đang khiến thị trường tiêu toàn cầu thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng.

Song song với nguồn cung hạn chế, nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu từ các thị trường quốc tế đang phục hồi mạnh mẽ. Các nhà nhập khẩu lớn như Trung Quốc, Mỹ, EU và Trung Đông đều gia tăng đơn đặt hàng trở lại trong quý II và III/2025, đặc biệt là mặt hàng tiêu trắng và tiêu hữu cơ của Việt Nam.

Xu hướng tương lai chung

Nhìn chung, với tình hình giá tiêu trong nước và thế giới đều ổn định trong ngày 1/8/2025, có thể dự đoán rằng giá tiêu ngày mai 2/8/2025 sẽ tiếp tục giữ ở mức ổn định, không có biến động lớn.

Xu hướng tăng giá dài hạn vẫn được các chuyên gia nhận định, nhưng trong ngắn hạn, thị trường có thể sẽ điều chỉnh theo từng ngày với biên độ hẹp. Các yếu tố về nguồn cung hạn chế và nhu cầu tăng cao vẫn là động lực chính để giữ giá tiêu ở mức cao, tuy nhiên, sự ổn định trong ngày hôm nay cho thấy thị trường đang trong giai đoạn củng cố giá trước khi có những diễn biến mới.

