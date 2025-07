Tài chính - Thị trường Tin tức, dự báo giá tiêu ngày mai 26/7/2025: Liệu có theo kịch bản hồi phục cuối năm? Giá tiêu ngày 26/7/2025 dự báo ổn định, có thể tăng nhẹ nhờ nhu cầu quốc tế phục hồi. Sản lượng giảm, cạnh tranh với sầu riêng, cà phê gây áp lực.

Cập nhật giá tiêu ngày 26/7/2025 mới nhất

Giá tiêu hôm nay tại các khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ không có biến động, giữ nguyên so với ngày trước. Cụ thể, tại Tây Nguyên, Gia Lai ghi nhận mức 136.500 đồng/kg, Đắk Lắk là 138.500 đồng/kg và Lâm Đồng (trước đây là Đắk Nông) ở mức 138.000 đồng/kg. Tương tự, tại Đông Nam Bộ, TP. Hồ Chí Minh (trước đây là Bà Rịa - Vũng Tàu) và Đồng Nai (trước đây là Bình Phước) đều giữ mức 137.000 đồng/kg.

Trên thị trường toàn cầu, giá tiêu hôm nay 25/7/2025 duy trì ổn định với một số biến động nhẹ. Theo thông tin từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC):

Đối với tiêu đen:

Tiêu đen Indonesia: 7,154 USD/tấn (tương đương 188.222 VNĐ/kg), tăng nhẹ +0.08 USD/tấn so với ngày trước đó.

Tiêu đen Brazil ASTA 570: 6,000 USD/tấn (tương đương 157.860 VNĐ/kg), giữ nguyên giá.

Tiêu đen Malaysia ASTA: 8,900 USD/tấn (tương đương 234.159 VNĐ/kg), giữ nguyên giá.

Tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l: 6,440 USD/tấn (tương đương 169.437 VNĐ/kg), giữ nguyên giá.

Tiêu đen Việt Nam loại 550 g/l: 6,570 USD/tấn (tương đương 172.857 VNĐ/kg), giữ nguyên giá.

Đối với tiêu trắng:

Tiêu trắng Indonesia: 10,001 USD/tấn (tương đương 263.127 VNĐ/kg), tăng nhẹ +0.09 USD/tấn so với ngày trước đó.

Tiêu trắng Malaysia ASTA: 11,750 USD/tấn (tương đương 309.143 VNĐ/kg), giữ nguyên giá.

Tiêu trắng Việt Nam ASTA: 9,150 USD/tấn (tương đương 240.737 VNĐ/kg), giữ nguyên giá.

Tin tức, dự báo giá tiêu ngày mai 26/7/2025

Giá tiêu ngày 26/7/2025 ở trong nước

Dự báo giá tiêu trong nước ngày 26/7/2025 có thể duy trì ổn định hoặc có xu hướng tăng nhẹ. Theo bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), nhu cầu tiêu dùng bị nén trong nửa đầu năm sẽ sớm được "giải phóng", thúc đẩy các nhà nhập khẩu quay lại thị trường để bổ sung nguồn cung. Điều này sẽ tạo điều kiện cho thị trường phục hồi, và thực tế là thị trường đã bắt đầu xuất hiện tín hiệu tích cực trở lại.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng sản lượng hồ tiêu Việt Nam vụ 2025 ước đạt 180.000 tấn, giảm 10.000 tấn so với năm 2024 do không có sự mở rộng diện tích trồng mới. Mặc dù giá hồ tiêu nhìn chung vẫn giữ được mức cao và ổn định so với cùng kỳ năm trước, nhưng sức hút đầu tư vào hồ tiêu lại suy giảm đáng kể so với sầu riêng và cà phê.

Trong quý II/2025, giá hồ tiêu nội địa đã trải qua nhiều biến động. Sau khi duy trì ổn định và tăng nhẹ vào tháng 4, giá bắt đầu điều chỉnh giảm vào tháng 5 và tháng 6 do thông tin áp thuế nhập khẩu của Mỹ và việc Luật Thuế GTGT sửa đổi có hiệu lực. Giá tiêu đã chạm đáy 123.000 đồng/kg vào tuần thứ 3 của tháng 6. Tuy nhiên, sau đó giá đã phục hồi nhanh chóng và ổn định quanh mức 140.000 đồng/kg cho đến hiện tại. Sự phục hồi này được cho là do doanh nghiệp quay lại mua vào để dự trữ và kỳ vọng thị trường xuất khẩu sẽ sôi động trở lại trong quý IV.

Với những yếu tố trên, mặc dù có thể còn một số biến động nhỏ do các yếu tố chính sách và tâm lý doanh nghiệp, nhưng xu hướng chung được kỳ vọng là tích cực, đặc biệt khi nhu cầu quốc tế tăng trở lại.

Giá tiêu ngày 26/7/2025 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, giá tiêu ngày 26/7/2025 dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ổn định với một số biến động nhỏ, đặc biệt là đối với các loại tiêu của Indonesia như đã thấy trong báo cáo gần nhất. Nhu cầu nhập khẩu được dự báo sẽ tăng trong nửa cuối năm, khi các nhà nhập khẩu buộc phải bổ sung nguồn cung. Điều này có thể hỗ trợ giá tiêu trên thị trường quốc tế.

Các loại tiêu như tiêu đen Brazil ASTA 570, tiêu đen Malaysia ASTA, tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l và 550 g/l, tiêu trắng Malaysia ASTA, và tiêu trắng Việt Nam ASTA dự kiến sẽ tiếp tục giữ mức giá ổn định nếu không có các yếu tố đột biến lớn tác động. Tiêu đen và tiêu trắng Indonesia có thể tiếp tục ghi nhận những biến động nhỏ trong khoảng +/- 0.1 USD/tấn.

Nhìn chung, thị trường tiêu thế giới đang có những tín hiệu tích cực hơn, và dự báo nửa cuối năm sẽ tốt lên. Tuy nhiên, các yếu tố về chính sách thuế và sự cạnh tranh với các cây trồng khác vẫn là những điểm cần theo dõi sát sao.