Văn hóa - Văn nghệ Tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện “Chương trình nghệ thuật đặc biệt” và nhiệm vụ “Diễu hành, xếp hình nghệ thuật tại lễ diễu binh, diễu hành” kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025)”.

Theo kế hoạch, “Chương trình nghệ thuật đặc biệt” sẽ thực hiện vào 20 giờ 10 ngày 1/9/2025 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ “Diễu hành, xếp hình nghệ thuật tại lễ diễu binh, diễu hành” thực hiện vào 6 giờ 30 ngày 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Nhiệm vụ xây dựng Chương trình nghệ thuật 15 phút sau diễu binh, diễu hành tại “Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)” được thực hiện vào 6h30 ngày 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Sự kiện nhằm tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và truyền thống cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đánh giá toàn diện, sâu sắc những thành tựu phát triển của đất nước trên các lĩnh vực sau 80 năm thành lập. Từ đó, đề ra những phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của đất nước trong kỷ nguyên mới.