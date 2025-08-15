Xã hội Tổ chức cuộc thi sáng tạo video/clip “Ấn tượng du lịch Việt Nam” Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi sáng tạo video/clip “Ấn tượng du lịch Việt Nam”.

Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam và các tổ chức đang hoạt động tại Việt Nam.

Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 5 clip dự thi. Các tác phẩm phải thuộc một trong hai thể loại sau: video ngắn (thời lượng không quá 60 giây); video dài (thời lượng không quá 5 phút).

Cuộc thi “Ấn tượng du lịch Việt Nam” nhằm quảng bá, định vị hình ảnh Việt Nam là điểm đến du lịch hấp dẫn, chất lượng, bền vững với thiên nhiên hùng vĩ, nền văn hóa độc đáo mang đậm bản sắc dân tộc, đa dạng các loại hình du lịch, nghỉ dưỡng và các dịch vụ du lịch ngày càng được hoàn thiện.

Ban tổ chức nhận bài dự thi từ ngày 15/8 - 15/11/2025. Lễ công bố và trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 12/2025.

Tác giả gửi tác phẩm qua các kênh: Trang web chính thức của cuộc thi: antuongdulichvietnam.bvhttdl.gov.vn. Email: antuongdulichvietnam@bvhttdl.gov.vn; hoặc gửi trực tiếp/Bưu điện: Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 20, ngõ 2, phố Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội), ghi rõ: “Tham dự cuộc thi sáng tạo video/clip “Ấn tượng Du lịch Việt Nam”.