Thứ Sáu, 15/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Xã hội

Tổ chức cuộc thi sáng tạo video/clip “Ấn tượng du lịch Việt Nam”

CHÂU NỮ 15/08/2025 07:41

Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi sáng tạo video/clip “Ấn tượng du lịch Việt Nam”.

Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam và các tổ chức đang hoạt động tại Việt Nam.

Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 5 clip dự thi. Các tác phẩm phải thuộc một trong hai thể loại sau: video ngắn (thời lượng không quá 60 giây); video dài (thời lượng không quá 5 phút).

Cuộc thi “Ấn tượng du lịch Việt Nam” nhằm quảng bá, định vị hình ảnh Việt Nam là điểm đến du lịch hấp dẫn, chất lượng, bền vững với thiên nhiên hùng vĩ, nền văn hóa độc đáo mang đậm bản sắc dân tộc, đa dạng các loại hình du lịch, nghỉ dưỡng và các dịch vụ du lịch ngày càng được hoàn thiện.

Ban tổ chức nhận bài dự thi từ ngày 15/8 - 15/11/2025. Lễ công bố và trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 12/2025.

Tác giả gửi tác phẩm qua các kênh: Trang web chính thức của cuộc thi: antuongdulichvietnam.bvhttdl.gov.vn. Email: antuongdulichvietnam@bvhttdl.gov.vn; hoặc gửi trực tiếp/Bưu điện: Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 20, ngõ 2, phố Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội), ghi rõ: “Tham dự cuộc thi sáng tạo video/clip “Ấn tượng Du lịch Việt Nam”.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Du lịch Việt Nam có mức tăng trưởng điểm đến đứng thứ 7 toàn cầu

Du lịch Việt Nam có mức tăng trưởng điểm đến đứng thứ 7 toàn cầu

Emirates và Sun Group ký kết hợp tác chiến lược, cùng thúc đẩy du lịch Việt Nam

Emirates và Sun Group ký kết hợp tác chiến lược, cùng thúc đẩy du lịch Việt Nam

Xoay chuyển cơ cấu thị trường khách quốc tế đến Quảng Nam - Bài 1: "Trường hợp đặc biệt" của du lịch Việt Nam

Xoay chuyển cơ cấu thị trường khách quốc tế đến Quảng Nam - Bài 1: "Trường hợp đặc biệt" của du lịch Việt Nam

Du lịch Việt Nam hoàn toàn phục hồi

Du lịch Việt Nam hoàn toàn phục hồi

Báo Pháp đề cao tiềm năng du lịch Việt Nam

Báo Pháp đề cao tiềm năng du lịch Việt Nam

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Du lịch Việt Nam có mức tăng trưởng điểm đến đứng thứ 7 toàn cầu

Du lịch Việt Nam có mức tăng trưởng điểm đến đứng thứ 7 toàn cầu

Emirates và Sun Group ký kết hợp tác chiến lược, cùng thúc đẩy du lịch Việt Nam

Emirates và Sun Group ký kết hợp tác chiến lược, cùng thúc đẩy du lịch Việt Nam

Xoay chuyển cơ cấu thị trường khách quốc tế đến Quảng Nam - Bài 1: "Trường hợp đặc biệt" của du lịch Việt Nam

Xoay chuyển cơ cấu thị trường khách quốc tế đến Quảng Nam - Bài 1: "Trường hợp đặc biệt" của du lịch Việt Nam

Du lịch Việt Nam hoàn toàn phục hồi

Du lịch Việt Nam hoàn toàn phục hồi

Báo Pháp đề cao tiềm năng du lịch Việt Nam

Báo Pháp đề cao tiềm năng du lịch Việt Nam

Xem thêm Xã hội
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Xã hội
      Tổ chức cuộc thi sáng tạo video/clip “Ấn tượng du lịch Việt Nam”

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO