Văn hóa - Văn nghệ

Tổ chức đợt chiếu phim lưu động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn

TÙNG LÂM 21/08/2025 09:39

Từ ngày 18 - 27/8, Trung tâm Văn hóa Quảng Nam (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng) tổ chức chương trình văn nghệ và chiếu phim lưu động tại các xã Duy Nghĩa, Khâm Đức, Phước Chánh, Nông Sơn, Tây Giang, Sông Kôn, Hương Trà, Tam Hải… (thành phố Đà Nẵng).

Chương trình nhằm chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV...

Những bộ phim được chiếu trong đợt này do Cục Điện ảnh cung cấp như “Những người viết huyền thoại”, “Hà Nội 12 ngày đêm”… và một số phim tư liệu lịch sử khác.

Được biết, nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, Cục Điện ảnh tổ chức các đợt chiếu phim trong cả nước nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống yêu nước và tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Đây là dịp tri ân các thế hệ đi trước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và hun đúc tinh thần yêu nước qua tác phẩm điện ảnh.

Đồng thời giúp người xem, nhất là thế hệ trẻ ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, từ đó nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

